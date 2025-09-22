Juan Domingo Santos es distinguido como ingeniero laureado La Real Academia de Ingeniería reconocer a «un arquitecto, un profesor, un pensador y, sobre todo, un visionario que ha sabido construir puentes entre la memoria de nuestro pasado y las esperanzas de nuestro futuro»

Andrea G. Parra Granada Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:48

«Un arquitecto, un profesor, un pensador y, sobre todo, un visionario que ha sabido construir puentes entre la memoria de nuestro pasado y las esperanzas de nuestro futuro». Fueron las palabras que eligió Francisco Herrera, catedrático de la Universidad de Granada (UGR), que fue el encargado del laudatio de Juan Domingo Santos, que este lunes fue homenajeado en el Rectorado por la Real Academia de Ingeniería, a nivel nacional.

La Real Academia de Ingeniería distinguió a Juan Domingo Santos como Ingeniero Laureado. Nacido en Granada en 1961, Juan Domingo Santos ha dedicado su vida profesional y académica a un «empeño que podríamos resumir en una idea fundamental: hacer de la arquitectura un espacio de diálogo entre tradición e innovación. Un diálogo que no se limita a las formas o a los materiales, sino que alcanza a lo más profundo de nuestra relación con el patrimonio, con el paisaje y con la propia identidad cultural». Fueron muchos los elogios de Herrera hacia Juan Domingos Santos.

Desde hace casi más de tres décadas este arquitecto ejerce como profesor de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la entidad académica granadina. Ha formado generaciones de arquitectos que «no solo aprenden a proyectar edificios, sino también a leer en el territorio las huellas del tiempo, a comprender que el acto de proyectar es siempre un ejercicio de respeto hacia la historia y, al mismo tiempo, un gesto de confianza en el porvenir».

Juan Domingo Santos ha llevado su magisterio a universidades de diferentes países. Ha impartido clases y conferencias en Columbia University, en Nueva York; en el MIT, en Boston; en Múnich, Oporto, Berlín, Lausana, Coimbra, Nápoles o Dublín, etcétera. Y en España, su presencia ha sido igualmente constante: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Pamplona, entre otras. Su nombre está ligado tanto a la investigación académica como a la creación arquitectónica. En el homenaje se apuntaron también algunas de sus creaciones.

«Toda su obra —escrita, construida, pensada, enseñada— gira en torno a una misma convicción: que la arquitectura no se limita a resolver necesidades funcionales, sino que tiene la capacidad de transformar territorios, revitalizar comunidades y abrir futuros posibles», alabó Herrera. Para acto seguido, exponer que «esa convicción es la que lo ha llevado, en la actualidad, a liderar un proyecto que marcará profundamente el destino de Granada y de su universidad: la recuperación de la Azucarera de San Isidro».

«Hoy –por este lunes-, al rendirle homenaje, celebramos al arquitecto internacionalmente reconocido, al investigador riguroso, al profesor apasionado. Pero, sobre todo, celebramos al hombre que ha sabido leer en la memoria de los lugares la promesa de un mañana mejor», elogió en su alocución Herrera.

Juan Domingo Santos se mostró «encantado, orgulloso y emocionado» de recibir la distinción porque es un reconocimiento a un trabajo que «vengo haciendo en una ciudad patrimonial donde la transformación siempre es muy controvertida; la intervención arquitectónica es muy controvertida». Y más un reconocimiento de una academia a la que «tanto admiro» formada por ilustres académicos que «yo he estudiado». «Muy agradecido», subrayó.

El rector de la Universidad granadina, Pedro Mercado, y el presidente de la Real Academia de Ingenieros, Jaime Domínguez Abascal, valoraron la importancia de las actividades de este lunes en la institución universitaria granadina. Mercado destacó que la UGR se sentía «honrada» de servir como anfitriona para esta academia. Por su parte, Domínguez expuso que es fundamental colaborar con las instituciones que promueven la ciencia y la ingeniería en la que la UGR es «una de las más importantes de España» y un «centro puntero». Pretenden firmar un convenio para fomentar diversas actividades.

En el acto de la distinción, Juan Domingo Santos estuvo acompañado por académicos, por el rector Pedro Mercado y los anteriores rectores, Francisco González Lodeiro y Pilar Aranda, por otros docentes y por su familia.