Los jóvenes más brillantes de la Universidad de Granada

Han sido estudiantes excelentes, magníficos y brillantes. Con expedientes académicos por encima del nueve. Coleccionaron matrículas de honor y sobresalientes. Fueron en muchos casos los ... primeros de su promoción. Tras cada currículum hay historias de éxito y enseñanzas para todos. Ahora son jóvenes promesas investigadoras. Parte de la cantera científica que ha producido la Universidad de Granada (UGR). Doce jóvenes que ayer fueron los protagonistas de la entrega, en el Espacio V Centenario, de los V Premios de Reconocimiento al Talento del estudiantado para iniciación de la investigación del Consejo Social de la institución universitaria.

En las áreas de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas los galardonados fueron Blanca Ortiz Godoy, Sara Gambella, Inés de los Ángeles González Hidalgo, Sara Arenas Carranza, Rubén Vallejo Castillo y Paola Zouak Lara. Y en Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingenierías y Arquitectura fueron Ana Isabel De Luis Ruiz, Javier López Miras, María Robles Funes, Juan Elías Galeote Cazorla, Celia Tenorio Muñoz y Luis Gil Martín.

«Es un día importante porque damos visibilidad a nuestros jóvenes investigadores que destacan por su talento, esfuerzo y compromiso con la sociedad» María Teresa Pagés Presidenta del Consejo Social UGR

En sus intervenciones agradecieron, la mayoría, la formación recibida en la UGR, defendieron y reivindicaron la educación pública así como el papel de la investigación para lograr un mundo menos hostil. Hubo también palabras de gratitud a sus familiares.

El futuro

El acto contó con la participación de María Teresa Pagés, presidenta del Consejo Social; Juan Luis Benítez, vicerrector de Estudiantes; María Teresa Barea, presidenta de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Social, y Pedro Ángel Castillo, director de Política Científica UGR. Curiosamente, Barea, que departió con los premiados, fue, hace años, la primera de su promoción de Derecho, premio nacional, con un expediente lleno de matrícula de honor. Es notaria.

«Es un día importante para el Consejo Social porque damos visibilidad a nuestros jóvenes investigadores que destacan por su talento, esfuerzo y compromiso con la sociedad. Son jóvenes que son valiosísimos y son el futuro de la sociedad», destacó Pagés. Benítez subrayó que «un buen investigador, además de tener conocimientos debe atesorar resiliencia, tener capacidad de sacrificio y seguir cuando las cosas no van bien». Destacó que la UGR intenta impregnar a su estudiantado con esas destrezas y puso en valor que estos investigadores devolverán a la sociedad todo lo que la sociedad ha invertido en ellos.

Cuatro de los galardonados

De dejar Medicina a premio de promoción en Psicología

Cursó el grado en Psicología en la Universidad con una nota media de 9,56. En total 14 matrículas de honor, 22 sobresalientes y tres notables. Fue la segunda de su promoción en Psicología, pero también le dieron el premio extraordinario de grado. En el máster universitario en Psicología general sanitaria obtuvo un 9,83. Todo este recorrido se valora más si se sabe que los inicios en la UGR fueron «desastrosos».

«Hice el primer año de Medicina –ese fue mi año desastroso– y de ahí me cambié a Psicología. Fue tan malo porque rápidamente me di cuenta de que no había elegido la carrera (Medicina) por mí misma, sino por lo que mucha gente esperaba de mí. Al principio, mi decisión no fue del todo comprendida, pero con el tiempo he podido demostrar que era el camino correcto y lo que realmente me hacía feliz. Fue el primer año lejos de mucha gente que quería –es canaria– y fue difícil encajar y hacer tu nueva vida en un entorno completamente nuevo», reflexionó, tras el paso del tiempo y un rendimiento académico encomiable.

Juan Elías Galeote Cazorla

Graduado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, su nota media fue de 9,31, con un total de 28 matrículas de honor, tres sobresalientes, siete notables y un aprobado –en una asignatura en primero–. Fue el número uno de su promoción en el grado y en el máster en Ingeniería de Telecomunicación, con una nota de 9,6.

Conseguir estas calificaciones «no es ningún secreto, lo más importante es dedicar esfuerzo y pasión a lo que estudias a partes iguales». Actualmente está en su segundo año de doctorado, con un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU) que le permite trabajar como investigador y docente. Además, en paralelo, está cursando el grado en Física.

Confiesa que, por encima de todo, le gusta trabajar en investigación porque «siempre me ha encantado aprender cosas nuevas». Ahora se dedica a investigar para el desarrollo del futuro 6G, lo que «me permite aportar mi granito de arena para el avance de la sociedad, lo cual es muy gratificante».

Paola Zouak Lara

Otra mente privilegiada. Estudió Derecho con una nota media de 9,3. En total, 24 matrículas de honor, seis sobresalientes y cinco notables. Fue premio extraordinario del grado. Hizo el máster universitario de Derecho de los Negocios y su nota media fue 9,8. La clave del éxito reside en el trabajo constante y la motivación. Es directa esta joven que ahora está con un contrato predoctoral FPU del Ministerio de Universidades en el departamento de Derecho Civil de la UGR y está haciendo su tesis sobre aspectos jurídicos de la IA en el ámbito sanitario.

Confiesa que le encantaría dedicarse a la investigación porque «creo firmemente que el Derecho es una herramienta muy valiosa para mejorar los problemas sociales y mi labor consiste precisamente en aportar soluciones prácticas».

La investigación le gusta. Y la elección del Derecho vino porque «desde pequeña tengo un gran sentido de la justicia y desde mi disciplina (el Derecho Civil) se pueden combatir las desigualdades. Desde que empecé ese fue mi objetivo».

El físico que quiere desentrañar el universo

Fue el número uno en Física en la promoción 2019-2023. «Para mí es un orgullo increíble haber sido el primero de una promoción caracterizada por mentes tan brillantes y, en boca de algunos de nuestros profesores y que suscribo completamente, una generación tan unida, dedicada al estudio y al aprendizaje y, sobre todo, tan dispuesta a colaborar», relata.

En su expediente, un 9,679, o lo que es lo mismo 25 matrículas de honor, nueve sobresalientes y un notable. «Para sacar estas notas es necesario comprometerse mucho con los estudios», valora. Apunta también que es «esencial cuidar la salud mental, desconectar, tener aficiones y, al menos en mi caso, contar con un grupo de compañeros que te amenicen las horas de estudio y ofrezcan su ayuda en todo momento». Hizo el máster universitario en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica con Especialidad en Física de Partículas y Astrofísica. Con una calificación de 9,45. Disfruta del primer año de una beca FPU en el departamento de Física Teórica y del Cosmos.