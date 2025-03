El joven que analiza con inteligencia artificial los mercados eléctricos

Francisco Prados Abad (1 de octubre de 2001, Granada) recibió, en un acto institucional, la Beca Máster de Iberdrola. La recogió de manos del Rey ... Felipe VI lo que fue un «honor» para este joven granadino. «Después del acto se mostró muy accesible y cercano, y estuvo hablando con todos nosotros e interesándose por nuestros proyectos y ambiciones», comenta Prados Abad. «Del mismo modo, para mí fue muy emocionante estar sentado durante todo el acto junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, una persona abierta con la que también tuve ocasión de intercambiar unas palabras amistosas», ensalza.

La Beca Máster Iberdrola España financia los estudios de cualquiera de estos estudios de posgrado en cualquier universidad española y también tiene asignada una dotación destinada a cubrir los gastos durante el periodo de estudios. Prados Abad eligió el máster en Inteligencia Artificial Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid tras barajar muchas opciones porque tenía muy buenas referencias de alumnos de cursos anteriores. «Para mí esta beca ha marcado la diferencia, ya que gracias a ella no solo he podido estudiar el máster que quería, sino que también me he podido incorporar como becario en el departamento de Gestión de la Energía, más concretamente en el equipo de mercados eléctricos de corto plazo, donde desde las oficinas de Iberdrola en Madrid analizamos el mercado eléctrico de toda Europa Continental», valora agradecido.

El futuro con la IA

Está muy interesado en lo que hace y sorprendido con la complejidad de los mercados eléctricos. «Como es muy difícil almacenar energía, lo que se hace es producirla en el mismo momento en el que se necesita. Para nosotros los consumidores resulta muy sencillo poner a cargar el teléfono o encender el aire acondicionado pero, por detrás, hay un equipo que tiene que asegurar que la energía se genere y llegue hasta nuestras casas a tiempo», describe. Y en este proceso que ocurre diariamente en toda Europa, participa un joven granadino.

Defiende que la inteligencia artificial en el mundo de la empresa será fundamental. Lo argumenta con un ejemplo. «Al igual que hoy no concebimos que una empresa grande no tenga una página web, en unos años nos sorprenderá aquella empresa que tenga éxito sin utilizar IA. Actualmente, empresas como Iberdrola ya incorporan aprendizaje automático en el día a día, por ejemplo, para saber cuánta energía van a producir las distintas instalaciones renovables basándose en datos meteorológicos», matiza.

Asimismo, explica que en el futuro cercano la IA va a dar una capacidad de personalización enorme y empresas de todos los sectores van a poder enfocarse de forma mucho más individualizada en cada cliente. «Por ejemplo, un asistente de IA podría desglosarnos nuestra factura de la luz y explicarnos cada concepto, de manera clara y sencilla, quizá diciéndonos también cuánto estamos pagando por el frigorífico o por la televisión. Quién sabe, quizá esto nos ayudaría a reducir el consumo, beneficiando al planeta y a nuestra cartera», detalla.

Prado Abad estudió el grado en Ingeniería Informática en la Universidad de Granada durante los años 2019 a 2023. El tercer curso lo hizo en la Universidad RWTH Aachen en Alemania con un Erasmus. «Cuando estaba en bachillerato, en el instituto Padre Suárez, tenía muchas dudas. Tenía claro que quería continuar mis estudios en la Universidad porque muchos grados me llamaban la atención, sobre todo Economía, Derecho y Matemáticas. Escuchar atentamente los consejos de mis profesores del instituto, Francisco, Emilio, Enrique, Natalio y Belén, entre tantos otros, me ayudó mucho a decidirme por la Informática por considerarla el ámbito más multidisciplinar. Aunque ese fue el gancho, luego me quedé por las asignaturas más técnicas de informática y, por qué no decirlo, por el buen ambiente y los grandes amigos que hice en el primer año», relata con un mensaje para los que tengan que elegir carrera.

Sobre la formación recibida en la UGR, expresa que «tengo la sensación de que mi Universidad se ha preocupado y mucho por mi aprendizaje».