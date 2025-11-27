Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Investigadores de la UGR demuestran el potencial de los memcondensadores en circuitos de gestión de energía

Han desarrollado un circuito que simula el comportamiento de estos dispositivos, teorizados hace más de una década, y muestran su potencial en sistemas de electrónica de potencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 10:49

En 2008, un equipo de Hewlett-Packard (HP) anunció la fabricación del primer memristor, una resistencia eléctrica capaz de recordar los estados por lo que ... había pasado. Aquel descubrimiento abrió una nueva etapa en la electrónica y permitió avanzar en tecnologías como memorias no volátiles o sistemas de computación que imitan el funcionamiento del cerebro humano. A partir de ese hallazgo, el equipo del profesor Leon Chua, uno de los grandes teóricos de la electrónica moderna, propuso en 2009 aplicar concepto de memristor también a otros elementos muy comunes en cualquier aparato electrónico: los condensadores y las bobinas.

