Investigadoras de la UGR asisten al Autumn Volunteering Congress 2025 en Bruselas

Mirian Hervás Torres, Patricia Ayllón Salas y Beatriz Barrero Fernández, docentes e investigadoras de la Universidad de Granada (UGR), vinculadas al proyecto Erasmus+ SLIPS - Service ... Learning in Primary Schools (ERASMUS-2023-PCOOP-ENGO, Nº 101134702) (https://www.slips-eu.com/), han participado activamente en el Autumn Volunteering Congress 2025, organizado por el Centro Europeo de Voluntariado (CEV). El evento tuvo lugar del 14 al 16 de octubre en Bruselas, congregando a expertos y organizaciones de toda Europa.

El evento final del proyecto SLIPS consistió en la participación en el Autumn Volunteering Congress 2025, un foro que brindó una plataforma excepcional para el intercambio de experiencias y la formación en la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS). A lo largo de tres intensos días de trabajo, las investigadoras tuvieron la oportunidad de enriquecer sus conocimientos y compartir perspectivas sobre el presente y futuro del voluntariado en Europa, así como de establecer valiosos contactos con instituciones a nivel internacional.

Los asistentes profundizaron en el papel y el potencial del ApS en Europa Central y Sudoriental, y se enriquecieron con las ideas que fundamentan el voluntariado inclusivo. El programa permitió un fructífero intercambio de intereses con colegas de diversos países y abordó temas clave como el ApS en las políticas públicas y su impacto en la juventud, además de explorar cómo se implementa esta metodología desde las escuelas primarias.

Uno de los momentos destacados del congreso fue la sesión celebrada en el Parlamento Europeo. En ella, las representantes de la UGR pudieron conocer de primera mano las ideas de responsables políticos como los eurodiputados Vladimir Prebilic y Gordan Bosanac (coorganizadores), la eurodiputada Sabrina Repp, Suncana Glavak y Tenna Soerensen (Gestora del Proyecto CEV). También intervino Piet Van Baeveghem, Secretario General de Loterías Europeas, junto con Filipa Cabral (Coordinadora del Proyecto OTB Europe) y Martina Potlimbrzović del Programa de Formación SLIPS.

La participación de las investigadoras de la UGR en este congreso de referencia refuerza el compromiso de la universidad con la innovación educativa y la proyección europea, posicionando al proyecto SLIPS como una iniciativa clave para la transformación social a través de la educación.

El proyecto SLIPS, que cuenta con una subvención total de 400 000 €, es una de las 23 asociaciones de cooperación con participación de la UGR financiadas en el marco de la Acción Clave 2 del programa Erasmus+.