Investigadoras de la UGR asisten al Autumn Volunteering Congress 2025 en Bruselas

Como evento final del proyecto Erasmus+ Service-Learning in Primary Schools (SLIPSs)

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:55

Mirian Hervás Torres, Patricia Ayllón Salas y Beatriz Barrero Fernández, docentes e investigadoras de la Universidad de Granada (UGR), vinculadas al proyecto Erasmus+ SLIPS - Service ... Learning in Primary Schools (ERASMUS-2023-PCOOP-ENGO, Nº 101134702) (https://www.slips-eu.com/), han participado activamente en el Autumn Volunteering Congress 2025, organizado por el Centro Europeo de Voluntariado (CEV). El evento tuvo lugar del 14 al 16 de octubre en Bruselas, congregando a expertos y organizaciones de toda Europa.

