La investigadora de la UGR Cristina Cadenas Sánchez, premiada por la Sociedad Española de Obesidad por un trabajo sobre salud infantil y adolescente

La investigadora de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Granada Cristina Cadenas Sánchez ha sido galardonada ... en la I convocatoria de ayudas a proyectos de investigación de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) por su propuesta investigadora titulada Trayectorias de peso corporal desde la etapa preescolar hasta la adolescencia y su impacto en la salud cardiovascular y mental: influencia del sexo, estatus socioeconómico y origen étnico (PREFIT-UP).

El proyecto PREFIT-UP está diseñado para evaluar las trayectorias de peso corporal y condición física desde la etapa preescolar —a partir de la cohorte PREFIT (2014–2015), que abarcó diez ciudades españolas— hasta la adolescencia, aproximadamente diez años después. Las evaluaciones incluyen medidas objetivas de antropometría, composición corporal, rigidez arterial, glucosa intersticial y capacidad cardiorrespiratoria, complementadas con cuestionarios validados sobre salud mental y factores familiares.

El galardón, conseguido este fin de semana en la reunión anual de la SEEDO en Toledo, subraya la calidad y proyección científica de esta línea, orientada a generar evidencia útil para el abordaje de la obesidad y la promoción de la salud desde etapas tempranas. Supone, además, un respaldo para nuevas iniciativas de investigación dentro del Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud de la Universidad de Granada (iMUDS).

Este proyecto proporcionará evidencia esencial para identificar trayectorias de riesgo, etapas críticas de intervención y determinantes sociales de la obesidad infantil, contribuyendo al desarrollo de estrategias de prevención más eficaces, equitativas y personalizadas en la población infantil y adolescente española.