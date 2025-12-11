Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mikael Rodríguez Chala. Pepe Marín

El investigador de la UGR que quiere saber «cómo fue la evolución del universo tras el Big Bang»

El Consejo Europeo de Investigación concede al investigador Mikael Chala de la Universidad dos millones de euros, una de las más prestigiosas y competitivas ayudas

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:39

Comenta

Mikael Rodríguez Chala (26 de mayo de 1987, Priego de Córdoba) es un investigador que vale millones. En concreto, 1,8 millones de euros. De ... los chicos listos, científico de la cantera de la Facultad de Ciencias. El estudiante que se sentaba en las primeras filas cuando estudiaba Física en la Universidad de Granada (UGR). De los que el docente se fijaba en él. Esa anécdota la cuenta un profesor suyo de la carrera y que es compañero, hace años, en el departamento de Física Teórica y del Cosmos. Lo dice el catedrático con alegría después de que el Consejo Europeo de Investigación haya concedido a Miki, como le llaman, una subvención ERC Consolidator Grant de 1,8 millones de euros. Es de las convocatorias más competitivas y prestigiosas.

