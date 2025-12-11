Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El físico Mikael Chala, de la Universidad de Granada, Ideal

El investigador de la UGR Mikael Chala recibe una prestigiosa beca de 1.8 millones de euros para un estudio del universo

Esta adjudicación es una de las pocas 'Consolidator Grant' concedidas en España hasta la fecha a un proyecto de física teórica, y con ella, la Universidad de Granada suma un total de 7 ayudas ERC en sus distintas modalidades

Ideal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 10:25

Comenta

El Consejo Europeo de Investigación (ERC/CEI) ha concedido una subvención 'ERC Consolidator Grant' de 1,8 millones de euros al físico Mikael Chala, de ... la Universidad de Granada, para un proyecto que pretende detectar huellas del enfriamiento del universo tras el Big Bang. El estudio, denominado PC-TP², desarrollará herramientas teóricas para predecir con precisión las señales de ondas gravitacionales que podrían haberse generado en transiciones de fase del cosmos temprano, similares al agua hirviendo. El objetivo final es distinguir este acontecimiento de otros fenómenos astrofísicos, utilizando datos de detectores como LIGO, Virgo y el futuro observatorio espacial LISA.

