El investigador de la UGR Mikael Chala recibe una prestigiosa beca de 1.8 millones de euros para un estudio del universo

El Consejo Europeo de Investigación (ERC/CEI) ha concedido una subvención 'ERC Consolidator Grant' de 1,8 millones de euros al físico Mikael Chala, de ... la Universidad de Granada, para un proyecto que pretende detectar huellas del enfriamiento del universo tras el Big Bang. El estudio, denominado PC-TP², desarrollará herramientas teóricas para predecir con precisión las señales de ondas gravitacionales que podrían haberse generado en transiciones de fase del cosmos temprano, similares al agua hirviendo. El objetivo final es distinguir este acontecimiento de otros fenómenos astrofísicos, utilizando datos de detectores como LIGO, Virgo y el futuro observatorio espacial LISA.

El proyecto «Precise Computation of Thermal Phase Transition Parameters» (PC-TP²) se centra en uno de los enigmas de la física fundamental: entender cómo se comportaron la materia y la energía en los primeros instantes del universo, cuando su temperatura era extremadamente alta. La investigación parte de la hipótesis de que, al enfriarse, el cosmos pudo pasar por fases distintas de manera abrupta, liberando una inmensa energía que viajaría por el espacio-tiempo en forma de ondas gravitacionales.

La «ebullición» del universo primitivo

Se cree que, tras el Big Bang, el universo experimentó transiciones de fase análogas al paso del agua líquida a vapor. En este proceso cósmico, se habrían formado y colisionado «burbujas» de un nuevo estado, generando una potente radiación de ondas gravitacionales. Esta señal, viajando durante miles de millones de años, podría ser detectada hoy por instrumentos como LIGO o Virgo. Sin embargo, la teoría actual no es lo suficientemente precisa para afirmar si una señal detectada proviene de este hecho primigenio o de fenómenos astrofísicos convencionales, como la fusión de estrellas muy densas.

El trabajo del equipo liderado por Mikael Chala, en el que participan miembros del Grupo de Física Teórica de Altas Energías (FTAE) de la UGR, aplicará y adaptará técnicas usadas normalmente en física de partículas para calcular con una precisión sin precedentes las propiedades de esas transiciones. Esto proporcionaría la «huella teórica» necesaria para identificarlas de forma inequívoca en los datos experimentales.

El remate de esta investigación podría llegar con el detector espacial LISA, cuya extensión alcanzará millones de kilómetros. Sus observaciones, guiadas por cálculos teóricos más precisos como los que busca generar el proyecto PC-TP², podrían ofrecer por primera vez evidencia directa de cómo se comportó el universo en sus momentos más tempranos.

Una ayuda de prestigio para la investigación más competitiva

La 'ERC Consolidator Grant' es una de las ayudas más competitivas y prestigiosas de Europa. Está dirigida a investigadores consolidados, con entre 7 y 12 años de experiencia tras el doctorado, para que afiancen sus equipos y líneas de investigación independientes. La financiación, de hasta 2 millones de euros para un período de cinco años, evalúa exclusivamente la excelencia científica, el alto riesgo y el impacto potencial de la propuesta.

Estas subvenciones del Consejo Europeo de Investigación se otorgan anualmente en varias modalidades: ERC Starting (para solicitantes con 2-7 años de experiencia posdoctoral), ERC Consolidator (de 7 a 12 años), ERC Advanced (más de 12 años), o ERC Synergy Grant, que financia a un pequeño grupo de 2 a 4 investigadores principales de distintas disciplinas y países para abordar problemas científicos ambiciosos que no podrían resolver solos, fomentando la colaboración y la excelencia científica con hasta 10 millones de euros y hasta 6 años de duración.

La obtenida por Mikael Chala es una de las pocas 'Consolidator Grant' concedidas en España hasta la fecha a un proyecto de física teórica. Con esta adjudicación, la Universidad de Granada suma un total de 7 ayudas ERC en sus distintas modalidades (3 Starting, 3 Consolidator y 1 Synergy).