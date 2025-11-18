La investigación en IA de la UGR entra en el puesto número uno nacional y entre las 75 mejores del mundo

La investigación en Inteligencia Artificial que se hace en la Universidad de Granada (UGR) brilla en el prestigioso Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) del ... ranking de Shanghai 2025. Publicado este martes, 18 de noviembre, esta disciplina está la primera a nivel nacional y entre las setenta y cinco mejores del mundo (51-75). Son datos más que reseñables que mantienen en el foco a la Ciencia que se hace en el campus de Aynadamar, fundamentalmente. El ranking considera en esta edición dos nuevos ámbitos, el de Ingeniería Artificial, donde la UGR entra fuerte, y el de Robótica (no aparece entre las mejores la entidad granadina en esta disciplina).

Cerca de 2.000 universidades de 92 países y regiones figuran en la edición 2025 del GRAS. La UGR está entre las cuatrocientas mejores en 28 disciplinas de las 57 materias evaluadas.

En esta nueva edición, la Universidad granadina está entre las 100 mejores universidades del mundo en IA, como se ha indicado, Odontología y Matemáticas. En los puestos 51-75 a nivel internacional. En la horquilla de 76-100 está Educación, que es más que reseñable, Ciencias de la Computación e Ingeniería así como Turismo. En el siguiente escalón, entre las 101 y 150, sitúa Ciencia y Tecnología de los Alimentos así como Administración de Empresas. En 2024 estaban entre las cien primeras disciplinas como Psicología que este 2025 ha pasado a la posición 151-200. Y, a Estadística le ocurre igual.

La vicedecana de Innovación, Investigación y Transferencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Gracia Jiménez Fernández, subrayaba este martes que el «hito de posicionar el área educativa en los puestos destacados del ranking de Shanghái representa una validación crucial de la excelencia y el impacto de la investigación que se desarrolla en nuestra institución». En esta línea, puso en valor que «este reconocimiento adquiere un valor especial, dada la complejidad intrínseca de la investigación educativa, que, al desarrollarse en muchas ocasiones en contextos aplicados exige un esfuerzo adicional y gran rigor metodológico».

A su juicio, la posición en este ranking valida que «nuestro trabajo está produciendo conocimiento citado y utilizado a nivel global e incluso potencia la creación de colaboraciones estratégicas. Reafirmamos nuestro compromiso con esta línea de rigor, manteniendo siempre como eje fundamental la generación de un impacto social y transformador derivado de nuestros hallazgos».

Por otra parte, Manuel José Pérez Mendoza, decano de la Facultad de Ciencias, que mantiene varias de las disciplinas de su centro en esta clasificación, valora que «Matemáticas es una sección puntera que está trabajando muy bien. El Instituto de Matemáticas de la UGR (IMAG) es un centro de excelencia María de Maeztu y eso se está notando». Asimismo, hace un alegato «muy positivo» a la posición en el campo de Ciencias de la Tierra. Y refiere que Física y Ecología son áreas destacadas. «Hay que tener en cuenta también que hay muchas áreas que, sin ser propiamente de la Facultad de Ciencias, en ellas participan muchos grupos de investigación de la facultad, como Food Science & Technology o Atmospheric Science. En Ingeniería electrónica también tenemos posiciones destacadas», concluye.

La Universidad granadina entra este año por primera vez entre las 400 mejores del mundo en tres ámbitos: Ingeniería de Telecomunicaciones (301-400), Recursos del Agua (201-300) y Ciencias Veterinarias (201-300). Es especialmente significativo el salto que ha dado Derecho, ámbito en el que la UGR es la única universidad española que se posiciona en este ranking.

La institución universitaria, a través de una nota de prensa, destacó como «lecturas positivas» que mejora posiciones en nueve ámbitos, como son Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Civil, Recurso del Agua, Ciencias Veterinarias, Enfermería, Derecho, Educación, Administración de Empresas y Gestión.

A nivel nacional, la Universidad granadina lidera en Educación, Derecho, Inteligencia Artificial e Ingeniería y Ciencias de la Computación. Estas dos últimas disciplinas están ligadas a la Escuela de Informática y Telecomunicación. Entre los puestos del rango 1-3 está Matemáticas, y Odontología (1-2). A nivel andaluz, la institución universitaria granadina refuerza su liderazgo territorial colocándose en primera posición en 19 ámbitos, según ensalzó la entidad académica.

Las universidades estadounidenses siguen dominando, ocupando los primeros puestos en 27 materias, seguidas de cerca por las universidades chinas, con 21 materias clasificadas como número 1 a nivel mundial. La Universidad de Harvard destaca como la institución con mejor desempeño, logrando 11 primeros puestos: 5 en Ciencias Sociales, 3 en Ciencias Médicas, 2 en Ciencias de la Vida y 1 en Ingeniería.

El Global Ranking of Academic Subjects del Ranking de Shanghái es sin ninguna duda uno de los listados más influyentes a nivel mundial. Clasifica a las universidades en 57 disciplinas distribuidas en 5 grandes áreas científicas: ciencias naturales, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias médicas y ciencias sociales.