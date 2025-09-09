Inauguración del I Congreso Internacional 'Arqueología e Historia de la Guerra Civil y el Franquismo' (1936-1975) Tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre, a las 9 horas, en el Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo

Ideal Martes, 9 de septiembre 2025, 12:11 Comenta Compartir

El I Congreso Internacional 'Arqueología e Historia de la Guerra Civil y el Franquismo' (1936-1975), organizado por la Universidad de Granada, se inaugura el miércoles 10 de septiembre, a las 9 horas, en el Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo, con la asistencia del rector Pedro Mercado Pacheco; Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática, y Francisco Carrión Méndez, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

La Guerra Civil Española y la dictadura franquista constituyen dos de los periodos más significativos y controvertidos de la historia contemporánea de España. Las huellas materiales de estos procesos, desde las trincheras y los campos de batalla hasta las cárceles, las fosas comunes y las infraestructuras de propaganda, conforman un legado que combina la evidencia del conflicto con la memoria de la represión y la resistencia. La arqueología, como disciplina que permite el análisis de los vestigios materiales del pasado, ha emergido en las últimas décadas como una herramienta clave para el estudio de estas realidades, ofreciendo nuevas perspectivas y un enfoque interdisciplinar que complementa el trabajo histórico y sociológico.

En este contexto, el I Congreso Internacional de Arqueología de la Guerra Civil y el Franquismo tiene como objetivo central reflexionar sobre los avances, desafíos y dilemas éticos de la arqueología aplicada a este periodo histórico.

Organizan:

• Cátedra de Memoria Democrática Salvador Vila. Universidad de Granada

• Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada.

• Departamento de Historia Contemporánea, Universidad de Granada.

• Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física.

• Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

• Comisionado «España en Libertad. 50 años».

• Proyecto I+D: La familia franquista: política, economía y cultura cotidianas en el «desarrollismo» (1956-1975) (Ref. PID2023-147821NB-I00) (FAMIFRAN).