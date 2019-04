La recuperación de la Feria de Empleo de la UGR abre un nuevo canal a los universitarios para firmar un contrato RAMÓN L. PÉREZ La organización estima que hay unas 1.500 ofertas entre contratos de empleo y ofertas de prácticas ANDREA G. PARRA Granada Martes, 9 abril 2019, 17:14

«El desempleo entre los jóvenes está en unas tasas elevadas y preocupantes». «Es un problema al que hay que dar respuesta«. Estas son algunas de las expresiones de los mandatarios políticos de Granada –alcalde, presidente de la Diputación y delegada de la Junta del ramo- y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada han pronunciado en la inauguración de la Feria de Empleo de la Universidad de Granada. Todos ellos, acompañados por la rectora de la institución universitaria granadina, Pilar Aranda, han destacado la necesidad de colaborar, de establecer lazos de trabajo conjunto y acciones de simbiosis –palabra repetida en varias ocasiones- para formar perfiles y apostar por un modelo económico apoyado en el conocimiento que ofrezca contratos.

La Universidad granadina ha recuperado, después de seis años y de que la crisis la dejara en barbecho, en este caso obligatorio, la Feria de Empleo. Se celebra hoy y mañana en el Palacio de Congresos. La organización estima en unas 1.500 las ofertas entre contratos de empleo y ofertas de prácticas.

Un total de 38 empresas e instituciones de distintos sectores de actividad han explicado cuáles son los perfiles que buscan y los contratos a los que pueden acceder los jóvenes. No han faltado ni las Fuerzas Armadas, que en las primeras ediciones, hasta 2012, también estaban presente. Durante la jornada han explicado que es una oportunidad de empleo para los titulados y han recordado que el viernes pasado salieron en torno a 150 plazas para cuerpos comunes. Es un trabajo estable y en el que hay «mucha promoción interna», según han indicado los responsables que estaban en el expositor. Asimismo, han admitido que es uno de los más visitados en todas las actividades de este tipo a las que acuden.

Empresas como Deloitte han relatado también que buscan perfiles diferentes. Para los que hay más oferta es para los consultores tecnológicos (Informática, Telecomunicaciones y Matemáticas), según ha contado Carmen Espejo, recursos humanos de la empresa.

En la Feria de Empleo hay una mayor presencia de empresas del sector de las tecnologías de la información y de la comunicación. El director de la Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Joaquín Fernández-Valdivia, ha valorado que de nuevo, al igual que en las jornadas que celebraron en las escuela hace semanas, se quedarán puestos sin cubrir en estas compañías. Las empresas tecnológicas ofertan en esta feria más de 300 puestos de trabajo.

La realidad de muchos de los jóvenes que han preguntado en los expositores de las empresas e instituciones es diferente y dura. Ángeles Castellano, Rocío Correa y Cristina Fernández, graduadas, y Cristina, aún alumna del grado en Información y Documentación, no son optimistas. «No es fácil encontrar trabajo, casi imposible. Piden experiencia y la carrera la hemos terminado ahora. Luego dicen que quieren renovar, pero piden experiencia con lo que es una pescadilla que se muerde la cola«, han lamentado.

Rafael Correa, hermano de Rocío, que está a su lado, ha cursado un módulo de anatomía patológica. «No es real tampoco que es más fácil encontrar empleo con un módulo«, ha denunciado. El joven ha relatado, además, que él ha estado trabajando con su padre en su bar, que han tenido que cerrar y ha asegurado que en Granada no hay ofertas para lo que ha estudiado, que lo hizo en un centro privado y »me costó cinco mil euros«. »Todo son dificultades«, según ha apostillado .

En otro pasillo de la Feria de Empleo, Rubén González, que estudió el grado en Ingeniería Química en Las Palmas, un máster en ciencia y tecnología Química en la Universidad de Granada y otro máster en prevención de riesgos laborales en la institución universitaria de la Alhambra, no tiene mejor experiencia en la búsqueda de empleo. «Ni en el Burger King nos quieren«, ha dicho. La frase es corta, pero rezuma la tristeza de este joven. No es una broma tampoco, echó el currículum en esta compañía y no lo llamaron.

Rubén se ha marcado de plazo hasta julio, cuando termine su segundo máster, para irse de Granada a «cualquier pueblo o ciudad de la península donde pueda tener un trabajo decent». El joven ha indicado que Granada está mal en cuanto a empleo en lo suyo también. Le gustaría dedicarse a lo que ha estudiado, algo relacionado con la industria, petroquímica, química orgánica en algún departamento de calidad en alimentación, entre otras opciones. Alicia Monforte, que también estudió Ingeniería Química, ha apuntado que ha echado currículum en todos sitios y no ha obtenido respuesta. En tiendas de ropa incluso y nada. «Hemos elaborado currículos distintos y ni con esas hasta el momento», ha lamentado.

Recuperación de la Feria

La rectora de la Universidad granadina ha agradecido durante la inauración el apoyo de la Cámara de Comercio por «hacer posible la recuperación» de la Feria de Empleo. En su intervención, ha vuelto a pedir ayuda para preparar a los estudiantes para el mercado laboral porque entiende que es una misión de todos (institución, administraciones, empresarios, asociaciones…) y ha subrayado que el mercado laboral es muy cambiante y en diez años muchos de los puestos que hay ahora no existirán.

En la inauguración han estado junto a Pilar Aranda; Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada; Virginia Fernández, delegada territorial de Empleo de la Junta de Andalucía; Gregorio Jiménez López, presidente del Consejo Social de la UGR; José Entrena Ávila, presidente de la Diputación de Granada; Francisco Cuenca, alcalde de Granada. Jiménez López destacó que en «Granada necesitamos la revolución de las startups». Cuerva ha dicho que para una Granada de progreso «tenemos que colaborar todos juntos y el talento retenerlo en las empresas granadinas». Cuenca ha señalado la necesidad de que el conocimiento y la ciencia sean piezas claves así como un «modelo de trabajo que es el de la alianza». El presidente de Diputación ha hablado, por su parte, de los programas que tienen para jóvenes. Mientras tanto, la delegada de Empleo ha dedeado que eventos como este se celebre durante muchos años.

Las empresas presentes en la Feria de Empleo proceden de sectores muy variados de actividad: transporte, tecnologías de la información y de la comunicación, defensa, consultoría, finanzas, banca, gestión del riesgo de crédito, farmacovigilancia, comunicación, recursos humanos, arquitectura y diseño, automoción, distribución, abogacía, agroalimentación, asistencia y cuidado de personas o seguros. La entrada es libre y gratuita, pero es necesario registrarse para poder asistir a los talleres programados. Varias empresas tienen, además, su First Date con candidatos y hay sesiones de Orientación Express para quienes lo deseen.

Se espera, desde la organización que ha sido llevada a cabo por la Unidad de Orientación Profesional y Empleabilidad del vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, la asistencia de más de 2.000 personas durante los dos días.

En el folleto que los asistentes recogían en la entrada de la feria había sorpresa. La Cámara de Comercio sortea varios teléfonos móviles y un viaje escapada a Europa. «De un fin de semana a un destino de Europa a elegir», precisa. Antes de que dejara de celebrarse era Feria Internacional de Empleo Universitario.