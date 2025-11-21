El III Congreso Pensamiento Estratégico y Seguridad Global analizó en la UGR los retos demográficos y los conflictos contemporáneos

La Universidad de Granada acogió los días 11 y 12 de noviembre la tercera edición del Congreso Pensamiento Estratégico y Seguridad Global (PESG 2025), que ... en esta ocasión se celebró bajo el lema «Población, crisis y conflictos armados». El encuentro, organizado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por el Centro Mixto Universidad de Granada–Mando de Adiestramiento y Doctrina (CEMIX), reunió a especialistas nacionales e internacionales de los ámbitos académico, militar y de la investigación estratégica.

La dirección académica corrió a cargo del profesor Alberto Bueno y del coronel Francisco Escribano Bernal, codirectores del Comité Científico.

La sesión inaugural contó con la intervención del Dr. Michel Joseph G. Oris, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, quien ofreció una conferencia sobre las interrelaciones históricas entre población y conflictos armados.

Durante la mañana de la primera jornada se desarrolló el Bloque 1, titulado «Población y tendencias demográficas», con la participación de la Dra. Carmen Egea Jiménez (UGR), que analizó en su ponencia las dinámicas demográficas actuales y los retos del envejecimiento y la migración. La mesa posterior, moderada por María Victoria Cobo Cueto (subdirectora de Ideal Granada), profundizó en temas de políticas públicas, pensiones y discursos sociales en torno a la población.

Por la tarde, el Bloque 2, «Población y conflictos», abordó el impacto de la guerra sobre las personas desplazadas y la aplicación del derecho internacional humanitario. El Dr. Mario Lanz Raggio, vicesecretario general técnico del Ministerio de Defensa, ofreció una ponencia sobre la protección de la población civil, seguida de una mesa moderada por José Miguel Ruiz-Cabello Santos, jefe de la 10.ª Sección Jurídica de Andalucía Oriental, en la que se debatió sobre refugiados, desplazamientos forzosos y resolución de conflictos.

La segunda jornada, celebrada el miércoles 12, estuvo dedicada al Bloque 3, «Población y defensa». El Dr. Fernando Díaz García, subdirector general de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y de Reservistas, abordó los desafíos del modelo de reclutamiento en España. Posteriormente se desarrollaron dos mesas: una sobre el entorno geoestratégico, con la participación del profesor Javier Jordán Enamorado (UGR) y del Coronel de Infantería del Ejército de Tierra José Luis Calvo Albero (Ministerio de Defensa), y otra centrada en el servicio militar y la formación castrense, moderada por el profesor Diego Becerril Ruiz (UGR).

El congreso concluyó con la entrega del Premio Conde de Tendilla al mejor TFM del Máster en Pensamiento Estratégico y Seguridad Global de la UGR, otorgado por la cátedra del Consejo Social de la UGR «Defensa: Paz, Seguridad y Derechos», reconociendo la excelencia investigadora en el ámbito de la seguridad y la defensa. En su primera edición, el galardonado fue Antonio Luis Cano, con un trabajo titulado «La Noción Autoritaria de la Democracia en el Norte de África y Oriente Próximo: incidencia, evolución y causas», tutorizado por la profesora Guadalupe Martínez, a quien también se le entregó un diploma como reconocimiento.

Con más de un centenar de asistentes, la cita se consolidó como un espacio de reflexión sobre los desafíos estratégicos del siglo XXI, en el que confluyeron voces académicas, institucionales y profesionales comprometidas con el análisis global de las crisis y los conflictos contemporáneos.