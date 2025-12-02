Identificadas cuatro nuevas víctimas en el Barranco de Víznar

Carmen Rodríguez Parra, propietaria de la taberna Carmela, de 52 años y afiliada a CNT; Francisco Soriano López, trabajador del campo de 46 años y ... fundador del sindicato El Porvenir y de la cooperativa La Milagrosa; José Raya Hurtado, tipógrafo de 65 años, miembro de la logia masónica Alhambra, afiliado a UGT y a la Sociedad Obrera Provincial; y José García Esteban, maestro de 25 años y miembro de UGT.

Son los nombres y biografías de las cuatro últimas personas identificadas por el grupo de trabajo de la Universidad de Granada Universidad y Memoria en el Barranco de Víznar. Estas cuatro personas se unen a las identificaciones previas de Francisco de Águila Rodríguez, Marcelino Gámiz Garzón, Eloísa Martín Cantal, Juan de Dios Adarve López, Antonio Rosales Ruiz, Fermín Roldán García y Francisco Ruiz Guiraum.

Los restos de los cuatro identificados serán restituidos a sus familiares en un acto que se celebrará el próximo 19 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Albergue Municipal de Víznar en un acto que contará con representantes del Ayuntamiento de Víznar, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Granada.

El equipo ha identificado hasta el momento a once de las 166 personas asesinadas y recuperadas del Barranco de Víznar desde el inicio de los trabajos, en 2021. Fue ese año cuando se inició el proyecto Barranco de Víznar. Lugar de Memoria, financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Junta de Andalucía. El equipo responsable, que recibió el pasado 26 de noviembre la Medalla de Oro de la Provincia de Granada, se encuentra en la actualidad en el proceso de exhumación de la fosa de mayor envergadura localizada hasta la fecha, a la que fueron arrojadas en torno a veinte personas.

En paralelo a la exhumación, se mantiene activo el proceso de cotejo y este conjunto de identificaciones podrá aumentar en el futuro por medio de comparativas de nuevas muestras de víctimas y familiares. En lo que se refiere a las últimas identificaciones, ha sido la hermana de José García Esteban quién reclamó su búsqueda; en el de Francisco Soriano López, su hija, nietas y bisnietos; en el de José Raya Hurtado, su nieta; y en el de Carmen Rodríguez Parra, sus nietos y bisnietas.

El equipo de trabajo de Memoria y Universidad mantienen su labor de recepción de visitas de centros educativos, la toma de muestras de ADN de familiares que puedan vincular el paradero de sus parientes represaliados o represaliadas con el Barranco de Víznar, así como la recogida de sus testimonios. El correo habilitado para contactar con el equipo y plantear cualquier consulta es barrancodeviznar@gmail.com

Por otro lado, el equipo ha concluido recientemente su cuarta campaña de exhumaciones en el cementerio municipal de Padul, con la recuperación de veintisiete víctimas.