E¡Restos hallados en la última campaña en Víznar. Francisco de Asís Carrión
Memoria histórica

Identificadas cuatro nuevas víctimas en el Barranco de Víznar

Los restos de Carmen Rodríguez Parra, Francisco Soriano López, José Raya Hurtado y José García Esteban serán entregados a sus familias el próximo 19 de diciembre

Ideal

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:10

Comenta

Carmen Rodríguez Parra, propietaria de la taberna Carmela, de 52 años y afiliada a CNT; Francisco Soriano López, trabajador del campo de 46 años y ... fundador del sindicato El Porvenir y de la cooperativa La Milagrosa; José Raya Hurtado, tipógrafo de 65 años, miembro de la logia masónica Alhambra, afiliado a UGT y a la Sociedad Obrera Provincial; y José García Esteban, maestro de 25 años y miembro de UGT.

