La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres» El Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación ha colocado un aviso junto a la puerta de su despacho, pero desde el mismo aseguran que «en ningún caso» se ha hecho para «molestar a las familias», sino para «fomentar la autonomía de los estudiantes»

Sandra Palacios Granada Martes, 21 de octubre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El tiempo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada transcurre con normalidad entre los estudiantes mientras en la primera planta, al cruzar las puertas del Decanato, un cartel ha causado revuelo en redes sociales –a las 20 horas de este martes contaba ya con un millón de visualizaciones–. «El Vicedecanato de Prácticas no atiende a padres. Todo el alumnado matriculado en Prácticas es mayor de edad», cita el aviso ubicado junto a la puerta del despacho encargado.

Pedro Valdivia, vicedecano de Prácticas, explica que «en ningún caso» se ha hecho para «excluir ni molestar a las familias». «Responde a una idea clara y sencilla: los estudiantes son adultos y desde la universidad queremos fomentar que sean capaces de ser autónomos», indica. Además asegura que no han tenido muchos casos de padres que hayan ido a la facultad a hablar en nombre de sus hijos. «No es una tendencia, ha sido algo puntual. La situación se ha dado, pero el foco no está ahí», subraya.

«Son los maestros del futuro y en sus manos está la educación de muchos niños y niñas, por lo que tienen que ser competentes y autónomos. La mayoría de estudiantes van en esa línea, pero vamos intentar que todos sean excelentes», añade. En el caso de las prácticas de la carrera universitaria, Valdivia cree que los alumnos tienen que ser «interlocutores directos» y «ser capaces de resolver conflictos».

Por su parte, los alumnos que se encontraban este martes por la facultad no tenían conocimiento del cartel. «Me acabo de enterar ahora», comenta una estudiante de Educación Especial, mientras otra señala que no lo ha visto porque nunca ha subido al vicedecanato. «Tendría que estar en la planta de abajo para que se note más».

El desconocimiento del aviso es un factor común entre todos los jóvenes a los que ha preguntado este periódico, pero las opiniones varían. «Si vienen los padres se ven más obligados a hacerles caso», opina una alumna de tercero de carrera. «No sé por qué viene una madre a hablar de las prácticas de una persona adulta», sostiene otra compañera.

«No lo sabía, pero me parece bien. Hay alumnos que son como niños y el instituto ya lo dejamos atrás», manifiesta Diego, que está cursando un máster en la facultad. Andrea, que se une a la conversación, está de acuerdo: «Tienes que saber resolver tus cosas».

En la otra cara de la moneda está un universitario que cursa tercero de carrera: «Es quitarse trabajo ellos. No creo que pase nada por atender a un padre cinco minutos». Noelia, que justo acaba de salir de recoger su título en Secretaría, considera que con la edad que tienen, «no hace falta» que vayan sus padres a la universidad. «Pero si algún día yo no pudiera venir y tuviera que venir mi madre, no creo que eso tuviese que ser un impedimento», añade.

En este sentido, el vicedecano de Prácticas aclara que los alumnos se pueden informar de cuáles son los «cauces disponibles para que sus padres les puedan representar». Y recalca que la faculta «siempre está abierta al diálogo».