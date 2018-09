«Se está haciendo un uso inadecuado de lo que representa la Universidad» Pilar Aranda posa para IDEAL delante del Hospital Real, sede del Rectorado. / ALFREDO AGUILAR «Necesitamos un 10% de financiación para las políticas que queremos hacer», señala la rectora, que se presentará en mayo a la reelección Pilar Aranda Rectora de la UGR ANDREA G. PARRA GRANADA Viernes, 21 septiembre 2018, 02:14

La Universidad de Granada (UGR) abre sus puertas al curso 2018-2019. No será un año académico más. La rectora, Pilar Aranda, repasa en esta entrevista la actualidad y desvela cuándo tiene pensado convocar las elecciones, a las que volverá a presentarse. Mañana se celebra el acto institucional de apertura. El día 12 de este mes de septiembre comenzaron las clases.

-Han denunciado que los políticos utilizan la Universidad como arma arrojadiza, ¿qué daño se está haciendo al sistema universitario?

-La Universidad debe estar en el centro de la política porque, además, estamos demandando una nueva Ley de Universidades. También hacemos autocrítica, que es importante, porque de lo contrario no avanzamos. Sin hacer autocrítica nos instalamos en una complacencia que no conduce a nada, pero en estos momentos lo que estamos viviendo es que se está haciendo un uso inadecuado de lo que representa la Universidad.

-¿El daño que se está haciendo será difícil de corregir?

-La gente, a veces más informada y a veces menos, opina de lo que es un máster y una tesis. En este sentido, quiero tranquilizar. Son muchos los trabajadores de la Universidad y estudiantes y esto son casos aislados. Además, tenemos mecanismos de control. ¿Tenemos que mejorar? Cierto ¿Qué han aparecido estos casos? Cierto ¿Qué los denunciamos? Totalmente ¿Qué hay que atajarlos contundentemente y de raíz? Por supuesto porque hacen daño.

-¿Han perdido prestigio los másteres y tesis?

-Momentáneamente, puede, pero también creo que la gente es inteligente y sabe diferenciar. Hay mucha gente que ha cursado másteres, familias que han tenido hijos cursándolos... que conocen el esfuerzo.

-¿La UGR puede resistir mucho tiempo sin una mayor financiación?

-Para mantenernos en la situación que estamos, sólo para mantenernos, ya necesitamos un incremento. Por tanto, para avanzar más, que es en lo que trabajamos, debe haber mayor financiación, pero no por pedir más recursos, si no porque estamos presentando resultados en todos los ámbitos: Investigación, docencia y transferencia de conocimiento. Calculamos que deberíamos tener un incremento del 10% para las políticas que queremos hacer.

-¿En qué acciones y números se traduciría?

-Me gustaría poder reducir el número de estudiantes por grupo para poder trabajar mejor la evaluación continua, que es lo que se aprobó con Bolonia.

-¿Cuántos profesores necesitarían y qué ratio le gustaría?

-Una ratio de cuarenta o cincuenta alumno por profesor, estaría bien, y que luego pudieran trabajar en grupos más reducidos. En cuanto a profesores hay que verlo por áreas... los números son dinámicos.

-Durante el mandato ha hablado de que no hay que tener miedo a los cambios incluso a los que atañen a la estructura de departamentos y facultades ¿Se mantiene?

-Este debate está abierto. Lo tenemos que abordar. Podemos empezar por departamentos y ver también facultades. Es un tema que tendremos que valorar. A lo mejor en las facultades es más complejo por la entidad de centro, pero podemos empezar a hablar en departamentos. No debe darnos miedo.

-¿Cómo funcionó el nuevo modelo de calendario académico en el curso 2017-2018?

-La impresión es que la gente está contenta. Me he encontrado a familias este verano que me han dicho que han podido descansar. A mí lo que me interesa es ver los resultados de eficiencia porque fue uno de los motivos por los que se cambió.

-¿Se van a mantener los dos modelos, abierto y cerrado, o se van a unificar?

-En esto también defiendo un poquito la heterogeneidad. Me parece bueno que cada centro organice ese aspecto como sea.

-¿Cuándo van a ser las elecciones a rector o rectora?

-Serán en mayo. Serán en pleno periodo académico con todo el mundo en la actividad docente. En los primeros diez días de mayo. Hay que contemplar la segunda vuelta.

-¿No hay más candidatos, rectora?

-Esto nunca se sabe, puede aparecer algún candidato libremente, lo puede hacer en su derecho que tiene de poder presentar un programa alternativo.