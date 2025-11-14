El grupo de teatro de la Facultad de Traducción de la UGR presenta una adaptación contemporánea de 'Orgullo y prejuicio'

Teatràdum, el grupo de teatro de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada (UGR), organiza una producción de Orgullo y Prejuicio ... con motivo del 250 aniversario del nacimiento de la autora, Jane Austen. La presentarán el día 27, de este mes de noviembre, en una función accesible en colaboración con el Secretariado para la Inclusión del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la institución universitaria granadina por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Será el día 27 en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras a las 18,15. Además, harán una función en la Biblioteca de Andalucía, 4 de diciembre, para homenajear a la autora en su cumpleaños.

El elenco lo integran unas 30 actrices y actores entre estudiantes y profesores. También hay un grupo de 15 personas de equipo de Atrezzo y regiduría. Destacan que presentarán una versión llena de «ritmo y destellos multicolores».

Los promotores universitarios de esta obra en la UGR, recuerdan que en 1797, Jane Austen escribió una historia llena de empoderamiento femenino, humor mordaz hacia las convenciones de la época y personajes que se han convertido en iconos de la literatura universal. Esa novela fue censurada y su manuscrito fue ocultado para dar paso a una versión más recatada, lo que se conoce como Orgullo y prejuicio. «En el 250 aniversario del nacimiento de su autora, una heroína inesperada se atreverá a dar el paso para contar la verdad, para hacer temblar los cimientos de la sociedad de la Regencia y que los demás vean lo que le hicieron hacer… for the hope of it all», reivindican.

La representación se ofrecerá en dos pases, como se ha indicado. El 27 de noviembre, en el marco del programa de eventos organizados por el Secretariado para la Inclusión del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, «reafirmando el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades y la inclusión social, se presentará una versión accesible para personas con discapacidad visual». La función comenzará a las 18,15. Si bien, realizarán una visita táctil a las 17,30 para conocer de cerca todo el atrezzo y vestuario que compone esta producción. Esta actividad será realizada con el apoyo del vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la UGR.

Por otra parte, el 4 de diciembre, con motivo del 250 aniversario de la autora en diciembre de 2025, desarrollarán la última función, de esta obra, en la sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía a las 18,15 (apertura de puertas a las 18,00).

Las funciones son gratuitas hasta completar el aforo, según informa el grupo Teatràdum.