Cartel de la obra Orgullo y Prejuicio. Ideal

El grupo de teatro de la Facultad de Traducción de la UGR presenta una adaptación contemporánea de 'Orgullo y prejuicio'

Con motivo del 250 aniversario del nacimiento de la autora, Jane Austen, harán un pase en la Facultad de Filosofía y otro en la Biblioteca de Andalucía

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

Teatràdum,  el grupo de teatro de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada (UGR), organiza una producción de Orgullo y Prejuicio ... con motivo del 250 aniversario del nacimiento de la autora, Jane Austen. La presentarán el día 27, de este mes de noviembre, en una función accesible en colaboración con el Secretariado para la Inclusión del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la institución universitaria granadina por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Será el día 27 en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras a las 18,15. Además, harán una función en la Biblioteca de Andalucía, 4 de diciembre, para homenajear a la autora en su cumpleaños.

