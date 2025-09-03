El grado de IA de la UGR, pendiente de una última decisión

El deseado grado de IAde la Universidad de Granada ha vuelto a la actualidad de nuevo. Este miércoles se producían dos noticias relacionadas con la ... carrera 'no nata', que recibió dos informes negativos por parte de la Agencia de Evaluación de la Calidad Científica y Universitaria (Accua), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, en junio y en agosto. Dichos informes pasan posteriormente por la Comisión de Reclamaciones de Verificación y Acreditaciones de Planes de Estudios, dependiente del Consejo de Universidades, organismo estatal. En el primer caso, en junio, este órgano nacional avaló la decisión andaluza. La UGR recurrió, y la agencia andaluza volvió a denegarle la solicitud. Pero al llegar este segundo 'no' a Madrid, la comisión ha decidido «no aprobar» el informe.

La Comisión de Reclamaciones de Verificación y Acreditación de Planes de estudios, dependiente del Consejo de Universidades, «volvió a revisar los informes desfavorables» y, teniendo en consideración los argumentos de las universidades «decidió no aprobar dichos informes, y los remitió de forma excepcional directamente para su valoración a la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, que tendrá lugar el 9 de septiembre», señalaron fuentes del Gobierno ayer por la tarde.

«Inédito»

Fuentes de la UGR señalaban que esta decisión es «inédita» y sus repercusiones son aún una incógnita. La Comisión Permanente revisará, el citado día 9, los argumentos de la Universidad de Granada, para lo que ha citado al rector Pedro Mercado, para escucharle en ese órgano que preside la ministra Diana Morant, que cuenta con dos vicepresidentes, un secretario y seis vocales.

Esta decisión de no avalar el informe de la agencia andaluza, se circunscribe al grado de IAde la UGR y al de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Jaén, que también recibió un segundo informe negativo en el ámbito andaluz. Llegaron otros expedientes que este organismo estatal ha hecho suyos.

Ante la duda de qué podría pasar el 9 de septiembre, las hipótesis son variadas, pero hay pocas certezas. Desde el Gobierno aseguraban ayer a este periódico que no harían «especulaciones», porque no hay precedentes de una situación similar y no saben qué decidirá el consejo. Fuentes universitarias explicaban que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es soberano para darle el visto bueno a la solicitud del grado de IA. En ese caso, la carrera estaría 'aprobada' y no tendría que volver a pasar el trámite de solicitar de nuevo el permiso a la agencia andaluza. Pero desde las filas de la UGR están expectantes, aunque la carrera no se podía empezar a impartir hasta el curso que viene.

Paralelamente, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación autorizaba ayer, de nuevo, el procedimiento para la verificación de los planes de estudio a los grados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Granada (UGR). Un trámite que podría no ser necesario si el ministerio avala los argumentos de la UGR.