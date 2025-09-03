Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Edificio de la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la UGR. Ideal

El grado de IA de la UGR, pendiente de una última decisión

El Consejo de Universidades decide «no aprobar» los informes negativos de la agencia andaluza y eleva, en un acto «excepcional», la petición de la carrera a un nuevo órgano supervisor

Andrea G. Parra

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 23:39

El deseado grado de IAde la Universidad de Granada ha vuelto a la actualidad de nuevo. Este miércoles se producían dos noticias relacionadas con la ... carrera 'no nata', que recibió dos informes negativos por parte de la Agencia de Evaluación de la Calidad Científica y Universitaria (Accua), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, en junio y en agosto. Dichos informes pasan posteriormente por la Comisión de Reclamaciones de Verificación y Acreditaciones de Planes de Estudios, dependiente del Consejo de Universidades, organismo estatal. En el primer caso, en junio, este órgano nacional avaló la decisión andaluza. La UGR recurrió, y la agencia andaluza volvió a denegarle la solicitud. Pero al llegar este segundo 'no' a Madrid, la comisión ha decidido «no aprobar» el informe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  2. 2

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  3. 3

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  4. 4

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  5. 5

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  6. 6

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  7. 7

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  8. 8

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  9. 9

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF
  10. 10

    Alhama dispensa una emotiva despedida a su párroco de los últimos 17 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El grado de IA de la UGR, pendiente de una última decisión

El grado de IA de la UGR, pendiente de una última decisión