Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en imagen de archivo.

El Gobierno transferirá 4,9 millones extra a la UGR para el incremento de estudiantes en Ceuta y Melilla

Con estos 4,9 millones extraordinarios, el ministerio habrá destinado a la Universidad de Granada en 2025 un total de 14 millones de euros, un 50 por ciento más que en 2024

Europa Press

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:34

Comenta

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades transferirá en los próximos días a la Universidad de Granada (UGR) 4,9 millones de euros de carácter ... extraordinario para financiar el incremento de estudiantes en sus campus de Ceuta y Melilla, cuyo número ascendió un 40 por ciento entre los cursos 2013-2014 y 2024-2025, hasta superar los 3.500.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  3. 3 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  4. 4 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  9. 9 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  10. 10

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno transferirá 4,9 millones extra a la UGR para el incremento de estudiantes en Ceuta y Melilla

El Gobierno transferirá 4,9 millones extra a la UGR para el incremento de estudiantes en Ceuta y Melilla