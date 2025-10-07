Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La facultad de Medicina de la UGR. IDEAL

El Gobierno destina casi un millón de euros a afianzar plazas de Medicina en la UGR

Son estudiantes que ya se han matriculado este curso

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 17:07

Comenta

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a siete universidades ... públicas de Andalucía por un total de 5.550.000 euros. La UGR se lleva 930.000 euros de esta partida. Según se precisa en la nota de prensa enviada por el Gobierno central, este dinero sirve para financiar 38 plazas de primer curso y mantener 19 en segundo y cinco en primero, todas para el curso 2025-2026 que ya está en marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  4. 4

    Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada
  5. 5 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  6. 6 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  7. 7

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar
  8. 8 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  9. 9 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  10. 10

    Denuncian inseguridad por una vecina conflictiva en la zona del Albaicín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno destina casi un millón de euros a afianzar plazas de Medicina en la UGR

El Gobierno destina casi un millón de euros a afianzar plazas de Medicina en la UGR