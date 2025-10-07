El Gobierno destina casi un millón de euros a afianzar plazas de Medicina en la UGR

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a siete universidades ... públicas de Andalucía por un total de 5.550.000 euros. La UGR se lleva 930.000 euros de esta partida. Según se precisa en la nota de prensa enviada por el Gobierno central, este dinero sirve para financiar 38 plazas de primer curso y mantener 19 en segundo y cinco en primero, todas para el curso 2025-2026 que ya está en marcha.

No obstante, desde la UGR, el decano de la Faculta de Medicina, precisó que en Granada se han sumado 19 plazas de nuevo ingreso para el actual curso, aunque quizás cuando el Ministerio indica que son 38 pueda referirse al máximo que podría haberse incrementado. Explicaron, asimismo, que el incremento se hizo antes de conocer la subvención, es decir, cuando se planteó la propuesta para el 2025-2026, tras las conversaciones que ya se habían producido previamente.

En la nota del Ministerio, se explica que este nuevo paquete de subvenciones permite financiar en el conjunto de Andalucía el gasto corriente asociado al incremento de 171 plazas de primer curso y al mantenimiento de 140 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, incorporando además la financiación de 59 plazas adicionales de tercer curso contempladas en el nuevo Real Decreto, sumando así un total de 370 plazas subvencionadas.

Sólo la Universidad de Sevilla se lleva más dinero que la UGR. En concreto, algo más de 1,6 millones de euros, con 48 plazas para primer curso, otras 48 para mantener en segundo y 12 en tercero.

A nivel nacional

En el contexto nacional estas plazas ascienden 922 plazas de primer curso y al mantenimiento de 642 plazas de segundo curso ampliadas en ejercicios previos, así como 219 plazas adicionales de tercer curso, acumulando un total de 1.783 plazas del Grado en Medicina subvencionadas por el Gobierno en las universidades públicas por un total de 26.745.000 euros.

La financiación se desglosa en tres partidas: 13,83 millones de euros para plazas de primer curso, 9,63 millones para las de segundo curso y 3,28 millones para las de tercer curso. Las subvenciones se otorgarán de manera directa y se abonarán en uno o dos pagos anticipados, según decidan las universidades beneficiarias.

El Ministerio de Sanidad justifica esta medida en los estudios de oferta-necesidad publicados por el propio Ministerio, que evidencian una insuficiencia de egresados de Medicina respecto a las plazas ofertadas en la Formación Sanitaria Especializada (MIR) y a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. El déficit es especialmente agudo en especialidades como la Medicina Familiar y Comunitaria.