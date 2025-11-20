Global-ANSWER culmina en Florencia cuatro años de cooperación internacional en trabajo social y movilidad

El proyecto europeo Global-ANSWER, Global Social Work and Mobility, financiado por el programa Horizon 2020 y coordinado por la Facultad de Trabajo Social de ... la Universidad de Granada bajo la dirección de la profesora Belén Morata (IP), celebra esta semana en Florencia su encuentro final tras cuatro años de trabajo (2022-2025).

La reunión de clausura reúne a las universidades, ayuntamientos y organizaciones del tercer sector de España, Italia y Suecia que han formado parte de esta red internacional dedicada a identificar, analizar y difundir buenas prácticas de trabajo social vinculadas a la movilidad humana. El encuentro en Italia, organizado junto a la Universidad de Florencia, se ha diseñado también para presentar los resultados finales del proyecto, debatir su impacto y definir la continuidad de la red más allá del marco europeo.

En concreto, el congreso está contando con la participación de 59 investigadores y profesionales del campo del trabajo social y la movilidad humana que desempeñan su actividad en la amplia red de 15 entidades que actúan de partners en Global-ANSWER: 6 universidades, 2 ayuntamientos y 7 organizaciones sociales del tercer sector.

Durante el encuentro, que ha arrancado la tarde del miércoles con un acto institucional de bienvenida en la Región de la Toscana, se dará cuenta de los resultados de hasta 330 estancias de trabajo de campo llevadas finalmente a cabo durante el desarrollo del proyecto; una movilidad internacional que ha permitido conocer y compartir experiencias para mejorar la atención a las personas migrantes y poder realizar recomendaciones a Europa sobre políticas y gestión desde la propuesta de un modelo de intervención social innovador, flexible y colaborativo, así como un conjunto de buenas prácticas.

De forma específica, como ha explicado la profesora Belén Morata durante la presentación del informe científico-técnico, la Red Global-ANSWER ha alcanzado un consenso sólido sobre el concepto y la metodología de las intervenciones sociales dirigidas a personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Este acuerdo se concreta en la definición y validación de cuatro dimensiones interrelacionadas que configuran una «Buena Práctica» en el ámbito del trabajo social y la movilidad humana: Coherencia, Concienciación, Reflexividad y Sostenibilidad.

Además, el proyecto adopta un paradigma de investigación colaborativa y coproducción de conocimiento, en el que la participación genuina, la igualdad, la diversidad, la accesibilidad, la reciprocidad y la creación de alianzas constituyen principios esenciales que guían todo el proceso.