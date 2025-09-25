La Gala del Deporte en la Universidad de Granada 2025 reconoce a los mejores deportistas del pasado curso académico Se celebra en el marco de la Semana Europea del Deporte 2025

Ideal Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:59

Este próximo viernes 26 de septiembre, a las 20:00 horas, en el paraninfo del Parque Tecnológico de la Salud de la Universidad de Granada, se celebrará la Gala del Deporte de la Universidad de Granada 2025. Esta gala reconocerá a los mejores deportistas universitarios y a la mejor selección universitaria en 2025. Además, se entregará el trofeo que reconoce a la facultad o escuela técnica vencedora del Trofeo Rector del curso académico 2024-2025, así como a los vencedores absolutos en categoría masculina y femenina, del Trofeo Rector Colegios Mayores y Residencias Universitarias del curso académico 2024-2025. También se distinguirán a los y las mejores deportistas promesas de las escuelas deportivas de la Universidad de Granada en la temporada 2024-2025, así como al mejor equipo de la sección deportiva Universidad de Granada 2024-2025

El acto estará presidido por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, y contará con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, el diputado de Deportes de la Diputación de Granada, José Erik Escobedo, la responsable del Servicio de Deportes de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, María Felisa Magaña, y otros cargos académicos de la institución universitaria y personalidades políticas.

Como plato fuerte de la gala, se entregarán dos reconocimientos especiales. Por una parte, Fernando Salvador Martín Muñoz, técnico del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada durante más de 30 años, recogerá un reconocimiento por su trayectoria en la gestión deportiva universitaria en la UGR. Por otra parte, Salustiano Ureña, alcade de Albolote, recogerá el reconocimiento por su colaboración con el deporte universitario en este pasado curso académico, concretamente por la organización conjunta con la institución universitaria de los European Universities Beach Sports Championships 2025, celebrados el pasado mes de julio.

También se entregarán menciones especiales a entidades deportivas que colaboran de forma permanente con el deporte universitario facilitando la participación de sus deportistas en las distintas competiciones universitarias que se disputan anualmente a nivel autonómico, nacional e internacional.