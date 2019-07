La UGR firma varios acuerdos de colaboración sobre Nanoelectrónica con centros de investigación y universidades asiáticas De izquierda a derecha: Young Min Jhon, Francisco Gamiz, Hiroshi Iwai, Yong Tae Kim, Pilar Aranda, Edward Yi Chang, Carlos Sampedro y Chun Lin. / IDEAL El 80% de la producción mundial de dispositivos electrónicos y circuitos integrados se concentra en el sudeste asiático, en empresas como Samsung Electronicsy SKHynix, TSMC, Toshiba Corporation y Panasonic R.I. Granada Lunes, 22 julio 2019, 11:15

La Universidad de Granada continuando con su apuesta por la internacionalización y promoción del Laboratorio Singular de Nanoelectrónica, Grafeno y Materiales Bidimensionales, ha firmado recientemente diferentes acuerdos con distinto alcance en este ámbito.

Así, por ejemplo, la institución granadina ha firmado acuerdos de investigación (Memorandum of Understanding, MoU) con el KoreaInstitute of Science and Technology (KIST), representados por los profesores Yong Tae Kim y Young Min Jhon. Estos convenios de colaboración permiten la participación conjunta en proyectos de investigación de la Universidad de Granada y KIST, relacionados con nuevos semiconductores, electrónica flexible y biosensores. De hecho, KIST ya participa como socio en el proyecto europeo REMINDER «Revolutionary embedded memory for internet of things devices and energy reduction» coordinado por la Universidad de Granada.

Además, estos convenios de colaboración permiten la firma de contratos de investigación por parte de la UGR con KIST, en virtud de los cuales, el Laboratorio Singular de Nanoelectrónica, realizará trabajos de investigación para KIST, y colaborará en proyectos financiados por el gobierno y empresas coreanas.

En el caso de Taiwan, el acuerdo firmado con la National Chiao Tung University (NCTU) -Alma mater de TSMC- es mucho más ambicioso, y además de fomentar la colaboración a nivel de proyectos de investigación tanto de ámbito europeo y financiados por TSMC y el gobierno taiwanés, se ha acordado que cinco alumnos al año de cada Universidad (NCTU y UGR) realicen su Tesis doctoral bajo el régimen de co-tutela entre ambas universidades, lo que permitirá a los estudiantes obtener el doble grado de Doctor por la UGR y la NCTU. En estos acuerdos, la NCTU ha estado representada por el profesor Edward Yi Chang (Senior Vice-president de NCTU) y profesor Chun Lin.

Finalmente se ha acordado la participación del grupo de Nanoelectrónica en varios proyectos de investigación sobre nuevos semiconductores (GalliumNitride) coordinados por el profesor HiroshiIwai, del TokyoInstitute of Technology (TIT) en Yokohama, Japón. El profesor Iwai ha trabajado durante más de 20 años en Toshiba Corporation, y ha realizado importantes contribuciones a la industria semiconductores por las que es mundialmente reconocido.

Para concretar estos acuerdos, investigadores de estas Universidades y Centros de Investigación han visitado recientemente la Universidad de Granada, donde mantuvieron diferentes reuniones de trabajo con investigadores del Laboratorio de Nanoelectrónica, y miembros de los Vicerrectorados de Internacionalización e Investigación y la Escuela Internacional de Posgrado. Finalmente, todos estos investigadores han sido recibidos por la Rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda Ramírez.