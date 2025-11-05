Ferran Adrià ofrecerá una conferencia sobre innovación y creatividad en la Universidad de Granada

El embajador de Telefónica Ferran Adrià, uno de los cocineros más reconocidos a nivel mundial y estandarte de la innovación gastronómica, va a ofrecer una ... conferencia en Granada dentro de la gira 'Conecta Innovación: universidad, empresa y futuro', de la Red de Cátedras de Telefónica.

La Universidad de Granada es una de las seleccionadas dentro de esta gira que está recorriendo diferentes universidades españolas. Desde 2021, la UGR cuenta con una Cátedra Telefónica denominada 'Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Sociedad Cognitiva', adscrita a la ETS de Ingenierías Informática y de Telecomunicación, un punto de encuentro y unión entre empresa y universidad en el que compartir conocimiento e innovación tecnológica en estos ámbitos.

El encuentro, que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre, a las 11 horas, en Sala Máxima del Espacio V Centenario, contará con la participación de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo; el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado; y el director Territorial Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia.

Con una conferencia titulada 'Sapiens: mi receta para innovar', Ferran Adrià compartirá con la comunidad universitaria su metodología, centrada en conectar diversas respuestas para comprender mejor y fomentar la innovación, así como para resaltar la importancia de la innovación en el ámbito académico.

Adrià fue nombrado embajador de Telefónica en 2010. Desde entonces ha acompañado a la compañía en diversos proyectos y ha visitado países y ciudades en los que Telefónica tiene presencia. Las acciones que han llevado a cabo han girado en torno a la innovación, la creatividad y las nuevas tecnologías.

También tendrá lugar un 'Diálogo a tres' en el que el director de la Cátedra Telefónica de la UGR José Luis Bernier, moderará al joven investigador granadino Carlos Megías, ingeniero de telecomunicaciones que está a punto de defender su tesis doctoral titulada 'Ethernet determinista basado en tiempo para comunicaciones inteligentes en infraestructuras de baja latencia', y a Soledad Ruiz, licenciada en el doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas y Segundo Premio Nacional junto a su compañero Alfonso Zapata en la competición 'Líderes Digitales Universitarios 2025', organizada por Telefónica.

Por la tarde, Ferran Adrià visitará la incubadora de empresas 'El Carmen', promovida por la Diputación de Granada y gestionada por Telefónica, un nuevo espacio destinado a impulsar proyectos de base innovadora en la provincia. El cocinero conocerá de primera mano las actividades de esta iniciativa de emprendimiento, así como a las empresas que están acelerando allí sus proyectos.