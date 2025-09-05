Farmacia tendrá candidata a decana tras no haber aspirante en un primer intento La Facultad ha contado con el profesor Manuel Sánchez Polo como decano desde 2021 y no optó al segundo mandato, como es lo habitual

A. G. P. Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada vivió un capítulo insólito en su historia esta primavera. En mayo trascendió que ningún docente quiso ... gobernarla. No hubo ningún candidato en el proceso electoral. A fecha 3 de septiembre esa excepcionalidad había cambiado. Hay una docente del departamento de Fisicoquímica dispuesta a presentarse para ser decana de este centro del campus de Cartuja. Ha atendido a la llamada de autoridades universitarias, de la facultad y del Rectorado, y dará el paso, aunque no quiere que su nombre aparezca en prensa (de momento) por si hubiera alguna circunstancia que cambie la decisión actual. No obstante, está incluso avanzado el listado de nombres que integrarán el equipo.

Farmacia ha contado con el profesor Manuel Sánchez Polo como decano desde 2021 y no optó al segundo mandato, como es lo habitual. Dijo en el centro que por cuestiones personales. El mandato hubiera sido, si se hubiera presentado, de seis años como marca la nueva normativa. Antes eran cuatro años. Sigue en el cargo hasta que haya elecciones (junta de facultad). Está previsto que el nuevo proceso electoral para elegir decano o decana, en este caso decana si se mantienen las previsiones actuales, empiece en octubre. El trámite comienza de cero.

