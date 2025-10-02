Facultades y escuelas denuncian que en Gaza han matado al equivalente de toda la comunidad universitaria de la UGR Son trece los centros universitarios que se han adherido a esta campaña con pegatinas informativas

Un grupo de facultades y escuelas de la Universidad de Granada (UGR) ha iniciado una campaña para poner cifras al «drama humanitario» que está ocurriendo en Gaza. Se suma así un nuevo movimiento para alzar la voz contra la guerra e Israel contra Gaza. Con pegatinas y con acciones que llevan la comparativa a lo más cercano para concienciar. «65.000 muertos en Gaza. Equivalente al conjunto de la comunidad que conforma la Universidad de Granada (CNN citando al Ministerio de salud palestino, 15 de septiembre de 2025)». Es una de las pegatinas que algunos estudiantes, profesores y personal de administración y servicios mostraron este miércoles, 1 de octubre.

«49.000 niños huérfanos en Gaza. Cifra superior a la suma de todos los estudiantes de grado de la Universidad de Granada (Al Jazeera citando fuentes oficiales, 03 de septiembre de 2025)». El número de estudiantes de grado es ligeramente superior a los 46.000. El objetivo de esta acción es contribuir a «visibilizar el drama humanitario que está ocurriendo en Gaza« y reivindicar que »debe parar las muertes, los heridos y el desplazamiento de personas«. El enfoque se centra en las cifras que »nos ofrecen distintos organismos. Además, queremos que sea cercano a nuestra comunidad universitaria, por lo que se establecen comparaciones en términos cuantitativos», explican.

Ha sido una iniciativa pilotada desde la comunidad universitaria y han participado activamente miembros de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Edificación, Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación y las facultades de Bellas Artes, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas y Sociología, Comunicación y Documentación, Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras, Psicología, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Trabajo Social. No están todos los centros.

«19.000 niños muertos. 42.000 niños heridos en Gaza. Cifra muy próxima al conjunto de la comunidad universitaria de la UGR (Unicef, 17 de septiembre de 2025)». Es la lectura de la pegatina color rojo que conciencia de lo que está pasando. Hay adhesivos de color negro, blanco, rojo y verde.

«70.000 personas desplazadas en la última semana en Gaza. Más que toda la comunidad universitaria de la UGR (naciones unidas, 16 de septiembre de 2025)». Es el otro mensaje con números. Los promotores de esta iniciativa explican que este miércoles distribuyeron en los centros adheridos pegatinas a toda su comunidad. Estas pegatinas visibilizan «el drama humanitario gracias a que hoy las podemos llevar en nuestra actividad cotidiana, a que podemos compartir en redes sociales la iniciativa y a que mañana podemos ubicar esta pegatina en nuestro ordenador para mostrar ese compromiso duradero con esta causa», relatan. Están utilizando el hashtag usado ha sido #centrosUGRconGAZA.

Esta acción no es la primera en este comienzo de curso 2025-2025 en apoyo al pueblo de Gaza. Un grupo de profesores, personal de administración y servicios así como estudiantado han impulsado una plataforma «para denunciar públicamente lo que consideran una atrocidad intolerable: el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando contra el pueblo palestino». El manifiesto lo han firmado cientos de personas, incluidos los rectores anteriores vivos.

El equipo de gobierno dela UGR firmó hace unos días un comunicado en el que reclamaba a Israel que «cese el genocidio del pueblo palestino de Gaza».

Y también recurrirá la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha anulado el acuerdo por el que suspendió sus colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes. El alto tribunal andaluz considera que es «discriminatorio» e incluye medidas que «vulneran los derechos fundamentales». Revocó el fallo dictado en marzo por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada, que había avalado la legalidad de la decisión de la UGR. Esta decisión de la institución universitaria fue llevada a los tribunales por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio.