La Facultad de Traducción inaugura su nuevo ciclo cultural con la celebración de la 'Fiesta de San Martín'

Un taller gratuito acercará a las familias las tradiciones de esta festividad que se celebra en países como Alemania, Austria y Suiza, con farolillos, cuentos y canciones populares

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:00

La Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada celebra el próximo viernes, 14 de noviembre, «Das Martinsfest» (La Fiesta de San Martín), ... el primer evento de un nuevo ciclo cultural dedicado a las tradiciones de los países de habla alemana. La actividad, que tendrá lugar en la Sala de Reuniones del Edificio La Jarosa, de 17 a 19 h., está diseñada para que familias y niños conozcan esta popular celebración a través de un programa lúdico con cuentos, canciones y los tradicionales farolillos que no pueden faltar en esta fiesta. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa al estar limitada a 20 plazas.

