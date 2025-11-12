La Facultad de Traducción inaugura su nuevo ciclo cultural con la celebración de la 'Fiesta de San Martín'

La Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada celebra el próximo viernes, 14 de noviembre, «Das Martinsfest» (La Fiesta de San Martín), ... el primer evento de un nuevo ciclo cultural dedicado a las tradiciones de los países de habla alemana. La actividad, que tendrá lugar en la Sala de Reuniones del Edificio La Jarosa, de 17 a 19 h., está diseñada para que familias y niños conozcan esta popular celebración a través de un programa lúdico con cuentos, canciones y los tradicionales farolillos que no pueden faltar en esta fiesta. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa al estar limitada a 20 plazas.

El nuevo ciclo cultural «Fiestas y tradiciones de los países germanoparlantes» está impulsado por las profesoras del Departamento de Filologías Inglesa y Alemana Martina Kienberger y Leonie Heinecke. Esta actividad inaugural tiene como objetivo promover un acercamiento divertido y educativo a la cultura de países como Alemania, Austria y Suiza, donde la Fiesta de San Martín es una tradición muy arraigada.

Una celebración con farolillos

La fiesta, que se celebra en torno al 11 de noviembre, día de San Martín, conmemora la figura de San Martín de Tours, conocido por su generosidad. Una de sus tradiciones más características son los desfiles nocturnos de niños con farolillos cantando canciones. El evento recreará este ambiente mediante la elaboración de manualidades, la narración de cuentos sobre la leyenda del santo y el aprendizaje de las canciones típicas de esta festividad, finalizando con un pequeño desfile en el exterior con los farolillos. Con esta iniciativa, la Facultad de Traducción e Interpretación de la UGR busca fortalecer su vínculo

con la comunidad y enriquecer la oferta de actividades culturales abiertas al público, comenzando con una de las celebraciones más esperadas del otoño en Centroeuropa.

La actividad está especialmente diseñada para familias con niños, con el fin de que los más pequeños descubran una cultura diferente de una manera interactiva. No obstante, la participación está abierta a cualquier persona interesada, bajo la condición de que los menores de edad acudan acompañados por un adulto.

Dado que el aforo es limitado, las 20 plazas disponibles se asignarán por estricto orden de inscripción. Los interesados deben formalizar su solicitud a través de un formulario en línea disponible en el siguiente enlace.