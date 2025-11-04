La Facultad de Medicina acoge el VII Congreso de Jóvenes Químicos y Bioquímicos Terapéuticos

El miércoles 5 de noviembre, y hasta el viernes 7, se celebra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada el VII Congreso ... de Jóvenes Químicos y Bioquímicos Terapéuticos (VII QuimBioQuim 2025). Se trata de la 7ª edición de una cita que ya tuvo Granada como sede en 2016, en su primera edición. En esta ocasión, participan más de 140 participantes y se presentan casi un centenar de trabajos, lo que confirma el creciente interés y compromiso de las nuevas generaciones que forjarán el futuro próximo de la Química Biomédica traslacional.

Este congreso nació con el objetivo de brindar un espacio de encuentro y proyección para jóvenes investigadores que inician su trayectoria en el ámbito científico. Este congreso representa una plataforma para compartir avances, intercambiar ideas y establecer redes de colaboración entre estudiantes de doctorado, investigadores postdoctorales e investigadores sénior en Ciencias químicas, bioquímicas, farmacéuticas y cualquier rama relacionada con marcado carácter multidisciplinar y aplicado en biomedicina.

El programa incluye tres conferencias plenarias de mujeres investigadoras de excelente calidad internacional, presentaciones orales, presentaciones flash, y sesiones de pósteres que abarcarán una amplia diversidad de campos en los que se compartirán investigaciones recientes y se discutirán los últimos avances en temáticas tan variadas como desarrollo de fármacos, nuevos (nano) materiales en biomedicina, nuevas tecnologías de diagnóstico y sensado, y otras aplicaciones en medicina personalizada y teragnosis.

Este año, el programa incorpora también estrategias de transferencia de conocimiento al sector productivo, fortaleciendo la conexión entre investigación e innovación.