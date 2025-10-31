Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Facultad de Filosofía y Letras acoge el 'I Congreso sobre Marxismos Iberoamericanos'

Este encuentro es el primero sobre ese asunto que se celebra en Europa

Ideal

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:07

Comenta

El Instituto de Estudios Iberoamericanos y Culturas del Sur de la Universidad de Granada (IBERSURES) organiza, junto con la Unidad de Excelencia IberLab y la ... Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, el I Congreso Internacional sobre Marxismos Iberoamericanos, que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre. Se trata del primer encuentro celebrado en Europa dedicado específicamente a los marxismos iberoamericanos y estará dirigido por la decana de la facultad, Ana Gallego Cuiñas, junto con los profesores de Filosofía José Luis Moreno Pestaña y José Antonio Pérez Tapias. El congreso reúne a investigadoras e investigadores de América Latina, Estados Unidos y Europa, y cuenta con la participación de figuras destacadas del pensamiento marxista contemporáneo.

