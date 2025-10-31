La Facultad de Filosofía y Letras acoge el 'I Congreso sobre Marxismos Iberoamericanos'

El Instituto de Estudios Iberoamericanos y Culturas del Sur de la Universidad de Granada (IBERSURES) organiza, junto con la Unidad de Excelencia IberLab y la ... Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, el I Congreso Internacional sobre Marxismos Iberoamericanos, que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre. Se trata del primer encuentro celebrado en Europa dedicado específicamente a los marxismos iberoamericanos y estará dirigido por la decana de la facultad, Ana Gallego Cuiñas, junto con los profesores de Filosofía José Luis Moreno Pestaña y José Antonio Pérez Tapias. El congreso reúne a investigadoras e investigadores de América Latina, Estados Unidos y Europa, y cuenta con la participación de figuras destacadas del pensamiento marxista contemporáneo.

Este encuentro –que aspira a constituir una cita anual para la reflexión académica sobre los marxismos del Sur global, sus genealogías, transformaciones y desafíos contemporáneos– se articula en torno a tres grandes ejes temáticos: los marxismos desde el Sur, los choques culturales y mestizajes en perspectiva marxista y los feminismos marxistas. Entre las mesas redondas, destaca la titulada Edición, trabajo cultural y marxismo, que contará con la presencia del ex-editor de Debate y Caballo de Troya Constantino Bértolo y de Tomás Rodríguez, editor senior de Akal, una de las editoriales marxistas más relevantes del ámbito hispano. Asimismo, el congreso rendirá homenaje a Manuel Sacristán en el centenario de su nacimiento y abordará de manera específica los feminismos materialistas y decoloniales desde una perspectiva iberoamericana.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Bruno Bosteels, decano de la Facultad de Humanidades de Columbia University (EE.UU.) y uno de los mayores especialistas en Marx en América Latina, mientras que la clausura será pronunciada por José Antonio Pérez Tapias, con una ponencia dedicada a las claves marxistas en la obra de Bolívar Echeverría. Este congreso marca el inicio de un espacio de reflexión permanente impulsado por IBERSURES, que busca reactivar el debate crítico sobre el cruce entre clase social, género y raza desde los sures iberoamericanos, con una vocación no solo académica sino política y cultural.