La Facultad de Ciencias de la Salud acoge la exposición 'Stop racismo y xenofobia' hasta el próximo 22 de diciembre

Una de las premisas fundamentales de la atención sanitaria y la prestación de cuidados para la salud es la de no discriminar a las personas ... por cualquier característica que las defina. El personal sanitario en general, y el de enfermería en particular, no pueden elegir a quién aplicar o no los cuidados que precisen en función de su origen geográfico, ideología religiosa, color de piel, identidad de género, ideología política, etc.

Conscientes de ello, y como actividad para que el estudiantado lo comprenda, desde la asignatura Enfermería Transcultural, Género y Salud del Grado en Enfermería se ha organizado una exposición con los carteles que el estudiantado ha diseñado para contribuir a la lucha contra el racismo y la xenofobia. Esto ha dado lugar a la creación de la campaña «STOP RACISMO Y XENOFOBIA», que forma parte de las prácticas de la asignatura. Todos los carteles que conforman la exposición se pueden contemplar en el pasillo principal de la primera planta de la Facultad de Ciencias de la Salud, hasta el próximo día 22 de diciembre de 2025 durante su horario de apertura.

La asignatura Enfermería Transcultural, Género y Salud pretende que el estudiantado del Grado en Enfermería comprenda que la cultura y el género de las personas son determinantes sociales de la salud, por lo tanto, se pueden comportar como factores de riesgo o protectores de la salud. La diversidad sexual y de género, la violencia contra la mujer o el fenómeno migratorio son algunos de los temas que se trabajan en la asignatura a través de diferentes metodologías docentes que permiten cumplir ese objetivo.

En esta exposición se puede participar eligiendo el mejor cartel. Junto a los carteles hay un código QR que permite votar a uno de los carteles. Estas votaciones, junto con el veredicto del jurado de la Facultad, harán que uno de los carteles sea merecedor de un premio para el estudiantado que lo haya diseñado. En el Instagram de la asignatura está disponible información sobre esta actividad.