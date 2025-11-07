La Facultad de Ciencias de la UGR inaugura nuevos espacios para estudiantes, personal y asociaciones

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada ha reacondicionado varios espacios del centro que se han habilitado como salas multiusos o ágora de ... estudiantes y personal, así como nuevos locales para la Delegación de Estudiantes, el Coro y las asociaciones.

Dichos espacios se han inaugurado en un acto en el que han participado la vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UGR, Montserrat Zamorano; el decano de Ciencias, Manuel Pérez Mendoza; y el delegado de Estudiantes de la Facultad, Joseph Iskander Chinnick.

El reacondicionamiento y la puesta en funcionamiento de estos nuevos locales ha sido posible gracias a los proyectos estratégicos concedidos por la Gerencia de la Universidad de Granada y el Vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, que ayudan a la creación, mejora y optimización de infraestructuras en la UGR.

La Facultad de Ciencias ha apostado por estas instalaciones tangibles y beneficiosas para el tejido social de la comunidad universitaria perteneciente al centro.