María Encarnación Aguilar Ferrándiz. Ideal

La Facultad de Ciencias de la Salud elige nueva decana, María Encarnación Aguilar Ferrándiz

Será la primera fisioterapeuta en ocupar el máximo cargo de poder en este centro del PTS

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:37

La catedrática del departamento de Fisioterapia de la Universidad de Granada (UGR), María Encarnación Aguilar Ferrándiz, será la próxima decana de la Facultad de Ciencias ... de la Salud. Será la primera fisioterapeuta en ser decana de este centro universitario. Ha sido la única candidata a la elección que se celebra el próximo día 29 de septiembre, lunes. Sustituirá en el cargo a Inmaculada García (departamento de Enfermería), que ha estado al frente de este centro sita en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) en los último dos mandatos. En esta facultad se imparten los grados en Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

