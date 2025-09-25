La Facultad de Ciencias de la Salud elige nueva decana, María Encarnación Aguilar Ferrándiz

La catedrática del departamento de Fisioterapia de la Universidad de Granada (UGR), María Encarnación Aguilar Ferrándiz, será la próxima decana de la Facultad de Ciencias ... de la Salud. Será la primera fisioterapeuta en ser decana de este centro universitario. Ha sido la única candidata a la elección que se celebra el próximo día 29 de septiembre, lunes. Sustituirá en el cargo a Inmaculada García (departamento de Enfermería), que ha estado al frente de este centro sita en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) en los último dos mandatos. En esta facultad se imparten los grados en Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

María Encarnación Aguilar Ferrándiz ha sido durante los últimos ocho años la vicedecana de Ordenación Académica y Calidad, en el equipo de Inmaculada García. Ha liderado procesos estratégicos de mejora continua y consolidado prácticas que impulsan la calidad educativa.

«Este recorrido me ha brindado una visión integral de los retos que enfrentamos y una sólida base desde la que proyectar soluciones innovadoras y sostenibles», destaca en su programa electoral de la próxima mandataria de la facultad que forma a los futuros enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

En esta línea, en su programa electoral se presenta con el «firme compromiso de continuar fortaleciendo nuestra comunidad académica y posicionar a la facultad como referente en excelencia docente, inclusión y responsabilidad institucional». Asimismo, reconoce «la labor desarrollada por el equipo decanal saliente y por los equipos que le precedieron, cuyo compromiso y esfuerzo han contribuido significativamente al crecimiento de nuestra facultad.

Quisiera igualmente extender ese agradecimiento a todas las personas -docentes, personal técnico de gestión y de administración y servicios, y estudiantes- que, día a día, desempeñan su labor con profesionalidad, entrega y vocación».

En esta línea, expresa en su programa el anhelo de «impulsar una facultad que se fundamenta en la unión entre la ciencia y el humanismo como valores al servicio de la salud individual y colectiva, respetando su diversidad, sus voces y su protagonismo en la toma de decisiones». Y termina, con un mensaje claro de lo que quiere que sea su gestión: «Porque liderar es servir, y servir es transformar. Juntos construiremos una facultad más humana, innovadora y unida».