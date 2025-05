En la Facultad de Farmacia de la UGR no quiere nadie ser decano

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada (UGR) no tiene quien la gobierne. Ha finalizado el plazo de presentación de candidaturas a decano ... o decana de este centro del campus de Cartuja sin que se haya presentado ningún candidato ni candidata. Manuel Sánchez Polo es decano desde 2021 y no opta al segundo mandato, como es lo habitual. Este sería, si se hubiera presentado, de seis años como marca la nueva normativa. Antes eran cuatro y cuatro años. Y, tampoco ha habido aspirantes en una facultad que cuenta con una comunidad mayor a la población de muchos municipios granadinos.

Una situación insólita en este centro y en el conjunto de la Universidad. No es lo habitual. Hubo algún caso aislado en órganos de gobierno menor como un departamento en la Facultad de Filosofía y Letras (con peleas internas incluidas). Y en un centro del campus de Melilla en el decanato. En la Facultad de Farmacia granadina hay matriculados este curso casi 2.700 estudiantes en los grados, cuenta con casi doscientos docentes y medio centenar trabajadores de administración y servicios, según los datos de la Oficina del Dato del vicerrectorado para los campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación.

El centro imparte los estudios de grado en Farmacia, en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en Nutrición Humana y Dietética. Tres títulos. Y dos dobles grados, en Nutrición Humana y Dietética y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos así como en Farmacia y en Nutrición Humana y Dietética. A lo que se suma el doble título en Farmacia por las universidades de Granada y Federico II de Nápoles. Los profesores de sus departamentos también participan de la formación en másteres y doctorado.

«Esta situación ya ha sido comunicada oficialmente a la secretaría general de la Universidad para que se adopten las medidas oportunas». Son las palabras elegidas para trasladar lo que ha ocurrido a la comunidad universitaria del centro en su página web.

Desde la Oficina de Gestión de la Comunicación explican a este periódico que confían en que en breve haya una nueva convocatoria y haya candidato o candidata para ocupar el cargo de decano en la Facultad de Farmacia. Hasta entonces, el decano actual y su equipo seguirán en funciones.

Las mismas fuentes universitarias detallan que no hay plazos. Solo la previsión de que «si en una facultad o escuela no pudiera efectuarse la elección, el Consejo de Gobierno adoptará provisionalmente las medidas que garanticen la gobernabilidad del centro». Lo que sí se sabe es que será un nuevo calendario electoral. Comenzará desde cero el proceso.

En esta primera convocatoria no ha sido posible. Ha habido profesores a los que llamaron para que fueran candidatos, según ha podido saber este periódico, pero dijeron que no. En esta ocasión el poder no ha tenido aspirantes. No ha habido guerras en el equipo decanal porque hubiera más de un candidato ni estrategias departamentales ni nada parecido que hayan concluido en más de un candidato. Nadie quiere el sillón de mando. Algo insólito y nada favorecedor para un centro con una importante actividad investigadora y cientos de estudiantes a los que formar. Habrá que ver cuáles son los siguientes pasos y si se conocen más motivos de lo que ha llevado a esta situación.

La Facultad de Farmacia ha sido en los últimos años un centro 'tranquilo' al menos de cara al exterior. Con sus problemas y enfrentamientos docentes en los departamentos (como ocurre en muchos de los centros universitarios), pero lejos de las guerras de políticas universitarias más acentuadas en otras facultades y escuelas.

Desde su fundación, Farmacia ha sido dirigida por 19 decanos, según detalla en su historia publicitada en su web. Fueron Mariano del Amo y Mora (1850-1892), Florentino López Jordán (1892-1905), Bernabé Dorronsoro y Ucelayeta (1905-1925), Juan Luis Diez Tortosa (1925-1931), Carlos Rodríguez López-Neyra de Gorgot (1931), José García Vélez (1931-1951), José María Clavera Armenteros (1951-1959), Ángel Hoyos de Castro (1959-1961), José Dorronsoro Velilla (1961-1967), Diego Guevara Pozo (1967-1973), Rafael García Villanova (1973-1977), José Luis Valverde López (1977-1981), Fermín Sánchez de Medina Contreras (1981-1985), Jesús Thomas Gómez (1985-1989), María José Faus Dáder (1989-1997), Fernando Martínez Martínez (1997-2005), Luis Recalde Manrique (2005-2013), Ana Isabel Del Moral García (2013-2021) y Manuel Sánchez Polo (junio 2021-actualidad).

La Facultad de Farmacia de la Universidad granadina fue creada por un real decreto de fecha 28 de agosto de 1850. Desde Madrid enviaron, según reza en su historia para su fundación al botánico Mariano del Amo y Mora, catedrático numerario adscrito a la asignatura de Mineralogía y Zoología de Aplicación a la Farmacia. En todos estos años ha estado en varias sedes. En el año 1988 fue el último traslado al edificio actual, situado en el campus de Cartuja. Hubo un proyecto para el traslado al PTS cuando hace veinte años se presentaron los de Medicina y Ciencias de la Salud, pero está paralizado.