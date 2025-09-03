Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La excepcionalidades en la bonificación de matrícula en la UGR y en la exención de pago de tasas

La Junta bonificará al universitario que no cumpla los requisitos tras enfermedad o accidente grave

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:53

La mayoría de estudiantes de primero están ya matriculados en la Universidad de Granada (UGR), aunque aún quedan listas de resultas. Para los de segundo ... en adelante está en marcha los plazos de aceptación o rechazo de lo adjudicado y confirmación de matrícula. Tiempos de los que deben estar pendientes los universitarios.

