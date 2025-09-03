La excepcionalidades en la bonificación de matrícula en la UGR y en la exención de pago de tasas

La mayoría de estudiantes de primero están ya matriculados en la Universidad de Granada (UGR), aunque aún quedan listas de resultas. Para los de segundo ... en adelante está en marcha los plazos de aceptación o rechazo de lo adjudicado y confirmación de matrícula. Tiempos de los que deben estar pendientes los universitarios.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha recordado, en una nota de prensa, que mantendrá a partir del curso 2025-2026 la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula a aquellos universitarios que se encuentren en una situación extraordinaria sobrevenida por accidente o enfermedad grave que les imposibilite cumplir con todos los requisitos. Esta novedad se recoge en la modificación del decreto regulador de precios públicos de los servicios académicos y administrativos en el sistema público universitario aprobada por el Consejo de Gobierno. En esta modificación legal se incluye un curso más la congelación de los precios de las matrículas, convirtiendo a esta comunidad en uno de los territorios más asequibles del país.

En este nuevo escenario, el estudiante aquejado de esas circunstancias graves podrá, siempre que lo justifique debidamente, quedar exento de cumplir la obligación de estar matriculado en las universidades públicas andaluzas durante el curso anterior para el caso de la bonificación de los estudios de grado o en los dos años académicos anteriores para la compensación de los créditos de máster. Con carácter general, cuando sobrevienen estas situaciones, el universitario afectado suele interrumpir temporalmente sus estudios no matriculándose en éstos, por lo que hasta ahora, cuando los retomaba, no podía acogerse a la bonificación por no ajustarse a lo establecido en la normativa.

La iniciativa se incluye en el paquete de actuaciones de calado social puesto en marcha por el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, en el que también se encuentran la exención del pago de tasas por parte de las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción, así como la inserción de un cupo especial de admisión para las personas en riesgo de exclusión social.

Al margen de esta novedad, el decreto de precios públicos refuerza el derecho del alumnado a recibir la devolución íntegra del importe de la primera matrícula que realiza, si después obtiene plaza en otra universidad como consecuencia de una reasignación dentro del proceso de admisión de enseñanzas, siempre que presente la solicitud de anulación en el plazo establecido.

Por otro lado, el documento también permite a las diferentes universidades públicas y sus respectivos centros adscritos firmar convenios en los que la cuantía que han de satisfacer estos últimos en concepto de precios públicos a las instituciones académicas pueda ser superior al 30%, porcentaje establecido hasta ahora.

En el año académico 2025-2026 tampoco subirá el precio de las matrículas universitarias. En virtud de esa congelación, las universidades públicas continuarán aplicando un importe de 12,62 euros por crédito en la primera matrícula de los grados. Con esta cantidad, el precio de una matrícula, en la que no haya suspensos, no llega a los ochocientos euros.