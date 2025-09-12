Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Eva Isidoro Cabañas, ayer en el crucero del Hospital Real. Pepe Marín

Eva Isidoro Cabañas, primera doctora de su familia, quiere dar visibilidad a la discapacidad

Va en silla de ruedas, tiene parálisis cerebral desde que nació y puesta porque hay que «llamar las cosas por su nombre» y «sin tapujos»

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:39

Eva Isidoro Cabañas es la primera de su familia en doctorarse en la Universidad, lo ha hecho en la de Granada. Estudió Fisioterapia en la ... Universidad de Sevilla y se ha doctorado en la capital granadina donde trabaja hace años. Va en silla de ruedas. Tiene parálisis cerebral desde que nació. Apuesta porque hay que «llamar las cosas por su nombre» y «sin tapujos».

