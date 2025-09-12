Eva Isidoro Cabañas, primera doctora de su familia, quiere dar visibilidad a la discapacidad
Va en silla de ruedas, tiene parálisis cerebral desde que nació y puesta porque hay que «llamar las cosas por su nombre» y «sin tapujos»
Granada
Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:39
Eva Isidoro Cabañas es la primera de su familia en doctorarse en la Universidad, lo ha hecho en la de Granada. Estudió Fisioterapia en la ... Universidad de Sevilla y se ha doctorado en la capital granadina donde trabaja hace años. Va en silla de ruedas. Tiene parálisis cerebral desde que nació. Apuesta porque hay que «llamar las cosas por su nombre» y «sin tapujos».
En el crucero del Hospital Real, Eva relataba que la discapacidad «llegó, pero tenemos que seguir viviendo». Ha hecho su tesis doctoral sobre los beneficios del deporte para las personas con discapacidad. «Yo con discapacidad física he hecho deporte siempre», explicaba mientras defendía que «tengo una vida de la que tengo que cuidar independientemente de la discapacidad o no». Subrayaba la importancia de hacer deporte, investigarlo y visibilizarlo.
Trabaja en el distrito sanitario del área metropolitana y contaba este viernes que con la tesis doctoral ha descubierto que le interesa la investigación. Por supuesto, también le gustaría seguir poniendo en práctica su vocación docente y está disponible para la UGR.
Respuestas y soluciones
Sobre las barreras, apuntó que las hay no por parte de ella o del resto de personas con discapacidad, las hay por la sociedad en general. El camino ha sido difícil, pero reclamaba que hay que dar visibilidad y dar su «sitio» a las personas con discapacidad. Investigando para dar respuestas y soluciones, pero también desde esa Ciencia que hacen personas como ella.
Junto a Eva Isidoro juraron o prometieron como nuevos doctores unas sesenta personas que han entrado en el claustro de doctores de la UGR. Estuvieron los nuevos doctores acompañados por sus familias. Abuelas orgullosas, padres, primos, hermanos y también varios bebés, que no recordarán este día, pero que fueron también protagonistas. Tampoco faltaron las anécdotas como que varios nuevos doctores juraron y prometieron a la misma vez.
