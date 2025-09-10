Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estudio sobre el envejecimiento liderado por la UGR Ideal

Un estudio de la UGR sugiere que el envejecimiento empieza desde el desarrollo del embrión

Este trabajo, publicado en Nature Communications, abre un paradigma en biomedicina al examinar el papel de la proteína BMAL1 en la vejez y el desarrollo de enfermedades

Ideal

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:51

Investigadores de la Universidad de Granada, en colaboración con grupos científicos nacionales e internacionales, han demostrado que la proteína BMAL1, conocida por regular los ritmos circadianos, actúa en embriones como guardián del genoma, lo que abre nuevas perspectivas para comprender el envejecimiento y el origen de múltiples enfermedades humanas.

Un equipo multidisciplinar de científicos de la UGR, perteneciente al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II y al grupo de investigación 'Memoria epigenética en enfermedad', ha identificado una función desconocida de la proteína BMAL1 durante el desarrollo embrionario en ratones.

Tradicionalmente, BMAL1 se ha estudiado como parte del 'reloj circadiano', la maquinaria molecular que regula los ritmos diarios del organismo humano. Sin embargo, este estudio revela que, en las fases tempranas de la vida, dicha proteína actúa de manera independiente del reloj biológico, asociándose con otra, la proteína TRIM28, para mantener apagada la actividad de los retrotransposones, fragmentos de ADN capaces de 'saltar' dentro del genoma y alterar su función.

Los resultados demuestran que la ausencia de BMAL1 en células madre embrionarias de ratón provoca la activación masiva de estos elementos móviles, generando cambios en la organización 3D del genoma y alteraciones en la funcionalidad de las células que forman el embrión. Este descontrol genómico está probablemente vinculado con el envejecimiento prematuro descrito previamente en ratones deficientes en BMAL1.

Amador Gallardo, primer autor del trabajo, expone: «Nuestros resultados apoyan que BMAL1 ejerce una función protectora esencial durante el desarrollo embrionario, independiente de su papel en el reloj circadiano».

Por su parte, David Landeira, investigador principal del grupo y autor responsable del trabajo, explica: «Creemos que este mecanismo puede estar en la base del envejecimiento acelerado observado en modelos animales mutantes para el reloj circadiano, y potencialmente, en la aparición de enfermedades humanas relacionadas con la edad».

Relevancia biomédica

El hallazgo abre un nuevo paradigma en biomedicina: proteínas clásicamente asociadas al reloj circadiano pueden tener funciones alternativas durante el desarrollo, cruciales para mantener la estabilidad del genoma y la identidad celular.

«Estos descubrimientos refuerzan la idea emergente de que el envejecimiento se inicia ya en las primeras fases del desarrollo embrionario, y no únicamente en la vida adulta, como se pensaba hasta ahora», apuntan los científicos.

La investigación, que ha sido publicada en la prestigiosa revista Nature Communications, ha sido liderada por el grupo 'Memoria epigenética en enfermedad' del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II de la Universidad de Granada, y adscrito al Centro de Genómica e Investigación Oncológica GENYO e ibs.GRANADA, en colaboración con otros centros españoles e internacionales como CRG (Barcelona), CSIC-IPBLN (Granada) y CONICET-INTECNUS (Argentina).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  2. 2

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  3. 3

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  4. 4 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  5. 5 El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada
  6. 6

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  7. 7 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  8. 8 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  9. 9

    El Granada prevé una comparecencia sobre algo más que el mercado
  10. 10 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un estudio de la UGR sugiere que el envejecimiento empieza desde el desarrollo del embrión

Un estudio de la UGR sugiere que el envejecimiento empieza desde el desarrollo del embrión