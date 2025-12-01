Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un estudio de la UGR revela que la soledad agravó los problemas de salud mental de las personas mayores durante la pandemia

La investigación se basa en más de 100 entrevistas a personas mayores de 65 años que viven solas y constata un aumento de la ansiedad y sintomatología depresiva

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:10

La pandemia de COVID-19 ha pasado una «factura mental» a las personas mayores que viven solas, agravando los síntomas de ansiedad y depresión debido ... al estado de soledad y al escaso contacto social. Ésta es la principal conclusión de un estudio cualitativo realizado por investigadores de la Universidad de Granada que acaba de ser publicado en el último número de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, la publicación de mayor impacto en España en esta disciplina. El trabajo, que analiza en profundidad las experiencias de 102 mayores andaluces, revela cómo la soledad y la salud mental ejercieron un efecto sinérgico, intensificando el malestar psicológico durante la crisis sanitaria.

