Comparación del área de ocupación de Maytenus senegalensis europaea entre 1956 (a1) y 2021 (a2) Ideal

Un estudio liderado por la UGR alerta sobre el declive del arto, un arbusto esencial para los ecosistemas costeros del sureste ibérico

Investigadores andaluces y del este peninsular proponen estrategias participativas para recuperar esta especie protegida, cuyo hábitat ha disminuido más de un 30% en los últimos 50 años

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:04

Maytenus senegalensis subsp. europaea, conocido como 'arto', es un arbusto protegido y catalogado como «vulnerable» en España. Esta especie forma hábitats considerados prioritarios para la ... conservación por la Unión Europea, que han perdido más de un 30% de su representación en los últimos 50 años, debido principalmente a la expansión agrícola y urbana. Investigadores de las universidades de Granada, Almería, Málaga, Murcia, Alicante y Valencia, con la colaboración de otras entidades y administraciones ambientales, están desarrollando un plan de gestión integrada para frenar esta tendencia, combinando conocimiento científico y talleres participativos organizados a través de la iniciativa MAYTENUS.org. El objetivo de este proyecto es conciliar la conservación de este ecosistema único con el desarrollo socioeconómico del litoral mediterráneo.

