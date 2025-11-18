Los estudiantes de la UGR quieren ser funcionarios y no emprendedores

Los estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) quieren ser funcionarios y no emprendedores. El Informe Guesss sobre el Espíritu Emprendedor del Estudiantado de la ... institución universitaria granadina pone sobre la mesa las estadísticas y su intención de empujar la cultura emprendedora. Ser empleado público (24,5%) y profesor (17,3%) son las opciones preferentes del estudiantado de la entidad académica granadina. Solo un 8,2% del estudiantado manifiesta su intención de emprender al finalizar sus estudios. El 73,7% quiere ser empleado y el 8,2% emprendedor. Un 0,7% sucesor y el 17,4% se encasilla en el ítems de otra actuaciones. En relación a este último porcentaje es «bastante significativo» el estudiantado que no tiene definidas sus preferencias profesionales, alertan los autores del estudio.

El estudio presentado este martes, 18 de noviembre, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en el campus de Cartuja, concluye que la intención emprendedora general del estudiantado universitario granadino es moderada y ha mostrado una tendencia decreciente. María del Mar Fuentes, coautora del informe, hace una lectura que quiere que sea positiva. Apunta que «aunque el emprendimiento no es una opción mayoritaria del estudiantado en el contexto español y en particular en la Universidad de Granada, en el estudio se observa cómo, entre 2014 y 2023, que es el período en el que se vienen realizando estos informes en la UGR, se ha producido un incremento de las intenciones de emprender al finalizar los estudios, así como en el emprendimiento naciente y activo del estudiantado».

La presentación de estos datos se desarrolló en el marco de las jornadas de emprendimiento organizadas por UGR Emprendedora, del vicerrectorado de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento, con la colaboración de Andalucía Emprende. Los datos los presentaron María del Mar Fuentes, catedrática de Organización de Empresas, y María José González, directora de Emprendimiento de la institución.

En la comparativa, se pone de manifiesto, además, que pasados cinco años, ser emprendedor se encuentra entre las opciones preferidas de los universitarios (17%), junto con ser funcionario (28,8%) y ser profesor (17,2%). El estudiantado de administración/empresa tiene una intención de emprender más alta tanto al finalizar los estudios (21,1%) como pasados cinco años (35,9%) frente a otras titulaciones.

Un 5% del estudiantado de la UGR tiene en marcha una actividad empresarial (emprendimiento activo) y un 12,5% está dando pasos para iniciarla (emprendimiento naciente). El género masculino predomina en el emprendimiento, tanto naciente como activo. Las actividades empresariales del estudiantado universitario nacientes o activas se concentran mayoritariamente en los sectores cuaternario y terciario.

En el último año, en consonancia con la tendencia nacional, hay un descenso en la intención y el emprendimiento naciente, que puede estar reflejando la recuperación del mercado laboral tras la pandemia y la incertidumbre económica internacional. El emprendimiento activo por su parte crece de forma gradual y sostenida reflejando la resiliencia de las iniciativas empresariales puestas en marcha por el estudiantado.

La percepción del estudiantado sobre el clima emprendedor en la UGR toma un valor medio general de 3,7 sobre 7 puntos (4,0 para emprendimiento naciente y activo), mejorando respecto del alcanzado en la edición de 2021 (3,5). Según María José González, directora de emprendimiento de la UGR, un aspecto positivo a destacar es que «el 91,5% de las iniciativas empresariales creadas por el estudiantado universitario son generadoras de empleo, y una de cada cuatro empresas supera las cinco personas empleadas, mostrando como el emprendimiento estudiantil trasciende el autoempleo para convertirse en promotor importante de puestos de trabajo en el territorio».

Esteban Romero, vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento, puso de relieve, recogido en el informe, que las mujeres estudiantes de la UGR muestran, de forma sistemática, menores niveles de implicación en el emprendimiento que sus compañeros varones. «Esta realidad nos interpela directamente y refuerza nuestro compromiso institucional con el fomento del emprendimiento femenino y la necesidad de desarrollar políticas específicas que generen espacios de confianza, referentes visibles y apoyo estructural», destacó. Al finalizar sus estudios un 11% de hombres muestran su intención de emprender frente al 6,8% de mujeres.

El informe incluye también casos inspiradores de la UGR que han emprendido. Entre ellos, Quimify, la app que solventa todas tus dudas químicas. La presentaron como una innovadora aplicación educativa que está revolucionando el aprendizaje de la química entre estudiantes de ESO, bachillerato y universidad. Venturi Technologies, la startup que une campo y tecnología, fue otro ejemplo.

Otros de los casos que presentaron fueron Daromas, que une tradición culinaria desde la agricultura regenerativa; CultuLaw, protegiendo la creación y el talento en el mundo digital; Neuromindset, neurociencia cognitiva llevada al aula y la familia; y VitaNtech Biotechnology, agrobiotecnología para suelos fértiles y sostenibles.