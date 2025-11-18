Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un 8,2% del estudiantado de la UGR manifiesta su intención de emprender al finalizar sus estudios. A. G. P.

Los estudiantes de la UGR quieren ser funcionarios y no emprendedores

El Informe Guesss sobre el Espíritu Emprendedor destaca que ser empleado público (24,5%) y profesor (17,3 %) son las opciones preferentes

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:59

Comenta

Los estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) quieren ser funcionarios y no emprendedores. El Informe Guesss sobre el Espíritu Emprendedor del Estudiantado de la ... institución universitaria granadina pone sobre la mesa las estadísticas y su intención de empujar la cultura emprendedora. Ser empleado público (24,5%) y profesor (17,3%) son las opciones preferentes del estudiantado de la entidad académica granadina. Solo un 8,2% del estudiantado manifiesta su intención de emprender al finalizar sus estudios. El 73,7% quiere ser empleado y el 8,2% emprendedor. Un 0,7% sucesor y el 17,4% se encasilla en el ítems de otra actuaciones. En relación a este último porcentaje es «bastante significativo» el estudiantado que no tiene definidas sus preferencias profesionales, alertan los autores del estudio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  6. 6 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  9. 9 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los estudiantes de la UGR quieren ser funcionarios y no emprendedores

Los estudiantes de la UGR quieren ser funcionarios y no emprendedores