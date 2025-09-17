Estudiantes de la UGR ganan el premio a las mejores memorias en español en el Nelson Mandela Moot Court La profesora Ozana Olariu subrayó el valor del logro: «Este premio reconoce no solo el talento y la dedicación de Alicia y Salma, sino también la proyección internacional de la Universidad de Granad

El equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR), integrado por las estudiantes Alicia Martín y Salma Garzón, y dirigido por la profesora Ozana Olariu del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, ha sido reconocido en la 17ª Competencia Mundial de Derechos Humanos Nelson Mandela con el premio a las mejores memorias escritas en español. Además, las estudiantes han logrado clasificarse para las rondas semifinales presenciales, que se celebran en el Palais des Nations de Ginebra (Suiza) entre el 14 y el 18 de julio de 2025.

El concurso, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Universidad de Pretoria, es una de las más prestigiosas a nivel internacional. Cada año reúne a estudiantes de grado y máster de todo el mundo, quienes deben presentar memorias escritas y posteriormente defender un caso hipotético de derechos humanos desde dos perspectivas: como demandantes y como Estado demandado, ante un jurado de expertos y jueces internacionales.

Tras recibir el reconocimiento, Alicia Martín destacó que «mi experiencia en el Concurso Nelson Mandela Moot Court ha sido muy enriquecedora, ya que nos ha dado la oportunidad de defender nuestro primer caso con la legislación internacional desde dos perspectivas diferentes: la del demandante y la del demandado».

Por su parte, Salma Garzón señaló «participar en el moot court ha sido una experiencia increíble. Nos ha permitido obtener una visión internacional de los derechos humanos, así como conectar con estudiantes de otros lugares. Hemos podido, a su vez, obtener una doble perspectiva de Estado y demandante que desde luego ha enriquecido nuestros conocimientos. Una experiencia a repetir sin lugar a dudas».

La profesora Ozana Olariu subrayó el valor del logro: «Este premio reconoce no solo el talento y la dedicación de Alicia y Salma, sino también la proyección internacional de la Universidad de Granada en el ámbito de los derechos humanos. Haber llegado a las semifinales en Ginebra es un resultado extraordinario, fruto de un trabajo intenso y de un compromiso firme con la excelencia académica. Estoy convencida de que esta experiencia marcará un antes y un después en su formación profesional».

Con este doble éxito, la UGR refuerza su presencia en el ámbito internacional y consolida el prestigio de su Facultad de Derecho como referente en la enseñanza y práctica del derecho internacional de los derechos humanos.