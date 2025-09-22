El escape room de la Universidad de Granada con el que conseguir un viaje a Nueva York El objetivo es acercar a los jóvenes la Inteligencia Artificial del asistente de Google Gemini a través de Samsung Galaxy

Del 30 de septiembre la 1 de octubre, en la Facultad de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada se podrá aprender de Inteligencia Artificial y optar a ganar un viaje de 7 días gratis a Nueva York.

«Samsung Electronics Iberia comienza una nueva edición de su tour universitario con el nombre de «Galaxy Escape Challenge», una iniciativa de la compañía que recorrerá diez universidades españolas entre septiembre y octubre de 2025, con el objetivo de acercar a los jóvenes la tecnología de Inteligencia Artificial del asistente de Google Gemini a través de Galaxy. Mediante un formato experiencial, dinámico y divertido, los alumnos accederán a las novedades tecnológicas de la compañía a través de diversas activaciones y, en un reto final, podrán ganar un viaje a Nueva York», relata la compañía en una nota de prensa.

En este tour, Samsung pondrá en marcha el concurso «Galaxy Escape Challenge», diseñado para mostrar cómo Gemini puede integrarse en la vida académica y personal de los estudiantes. La iniciativa se articula en torno a dos espacios en los campus de estas universidades:

-Galaxy Hub: zona experiencial donde los asistentes podrán probar dispositivos Samsung, descubrir casos de uso de Gemini y participar en actividades abiertas.

-Galaxy Room: un escape room ambientado en un piso universitario, en el que equipos de cuatro estudiantes deberán superar diferentes pruebas con la ayuda de un dispositivo Samsung para desbloquear un código final en un tiempo máximo de 15–20 minutos.

Todos los participantes recibirán un premio, y el equipo más rápido de cada universidad será el ganador local.

El equipo ganador de la gran final en Madrid será premiado con un viaje de 7 días a Nueva York, donde participará en un reto exclusivo en el emblemático Spyscape de Manhattan.