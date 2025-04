«El Erasmus me cambió la vida»

La Universidad de Granada (UGR) brilla con luz propia en los temas de internacionalización. Hace años ocupa podios de ranking en movilidad del estudiantado. En ... los convenios y colaboraciones docentes y científicas progresa adecuadamente. En todas sus vertientes destaca. Este viernes, 25 de abril, la institución ha reconocido a sus «mejores embajadores» en los países a los que van. Son embajadores de verdad, que nutren a la Universidad con lo que aprenden fuera y las redes que tejen y expanden las virtudes de Granada por el mundo.

El salón de rectores del Hospital Real fue el escenario de la entrega de una nueva edición de los premios a la excelencia en la movilidad internacional de la Universidad granadina. El acto estuvo presidido por el rector de la institución universitaria, Pedro Mercado, y contó con la asistencia de la vicerrectora de Internacionalización, Inmaculada Marrero, y de Simón Suárez, director de Movilidad Internacional.

«La internacionalización de la Universidad de Granada ni se desarrolla ni debe desarrollar solamente en Europa», destacó la profesora Marrero. Aplaudió el trabajo de la Oficina de Relaciones Internacionales. Y, tejió un discurso en el que puso en valor las aportaciones a los avances en la docencia, en la innovación, sistema de evaluación, y otros aspectos docentes y científicos, con las movilidades de los profesores. Fortalecen la red de cooperaciones y colaboraciones con países europeos y de otros continentes. De los estudiantes, hubo unas noventa candidaturas, valoró que son grandes «embajadores» de la institución universitaria granadina.

Pedro Mercado subrayó que la movilidad es uno de los pilares fundamentales de la internacionalización. El salón de rectores se llenó este viernes de aplausos en un acto íntimo, pero muy apreciado en la institución universitaria.

Francisco Javier Acuña Rodríguez habló en nombre de los premiados del sector estudiantil. Estudia Bellas Artes. Hizo su Erasmus en Polonia, en Varsovia. Confesó que esta experiencia le cambió la vida personal y profesionalmente porque le abrió nuevas ventanas. Por ejemplo, rodó un corto que fue seleccionado en un festival de La Rioja. El cine le gustaba, pero no pensó que podía dedicarse a ello. En Polonia en las clases tenía más tiempo, material y opciones y volvió con otra perspectiva.

Acuña recomendó cien por cien participar en un programa de movilidad durante la carrera. Él pidió plaza en el último momento porque no estaba seguro si quería hacerlo. «El Erasmus me cambió la vida», asume ahora. Aprendió de otro sistema educativo, descubrió cómo hacer en otros campos como el cine, pero no solo, también en el mundo del videojuego. «A desenvolverme por mi solo», contó. A tomar decisiones «más libremente» y a conocer gente que «sé que serán para siempre». Amigos que ahora vienen de Polonia a Granada a visitarlo.

«Animo a la experiencia. No tengan miedo al cambio y a conocerse a uno mismo», alentó. Lola Villanueva Dávila, que ha estudiado en la UGR el grado en Historia y Ciencias de la Música, fue otra de las galardonadas. Ella estuvo en Bolonia (Italia). Hizo tercero. En junio del año pasado terminó el grado en la UGR, su cuarto año. Este año está haciendo dos másteres. Tiene de nota media en el grado en Historia y Ciencias de la Música un 9,5. El Erasmus lo califica como una experiencia increíble tanto a nivel personal como académico y profesional. Está muy agradecida a la Universidad y al resto de administraciones que hacen posible este programa.

Esta joven estudiante de Jerez de la Frontera ha hecho toda su formación en la UGR, excepto el año en Bolonia. Aplaude las ayudas económicas que se dan para movilidad. También fueron premiados en las movilidades estudiantiles Marcos Olvera Rojas, que sí fue al acto, y Elisa Nobile y Ana Muñoz Macías, que no pudieron acudir.

En el listado de los premios a la excelencia en la movilidad docente figuraron Juan Antonio Macías Amoretti, Edyta Waluch de la Torre, Federico Zurita Martínez, Jacobo Cambil Martín, José Luis Serrano Montes y Antonio Ruiz Moya. No acudieron todos. En el apartado a la excelencia en la internacionalización del currículum entregaron diploma a la Iniciativa Arqus International Forum on Romance Studies (AIFRS). Y, en los equipos de internacionalización a los de la Facultad de Bellas Artes y al de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

En la Universidad granadina, sus estudiantes y docentes siguen conociendo mundo y llevando Granada al mundo.