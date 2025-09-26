Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Equipo de gobierno de la UGR, en una imagen de archivo. Alfredo Aguilar

El equipo de gobierno de la UGR se une a las voces que reclaman a Israel que «cese el genocidio»

El rector informa al consejo de gobierno que recurrirán la sentencia del TSJA que anula la suspensión de relaciones científicas y académicas con Israel

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:28

«Nos unimos a las voces y a los movimientos internacionales centrados en la defensa de los derechos humanos fundamentales y que, independiente de su ... ideología política, reclaman al Estado de Israel que cese el genocidio del pueblo palestino de la Franja de Gaza». Es el reclamo reflejado en el comunicado publicado este viernes, 26 de septiembre, por el equipo de gobierno de la Universidad de Granada (UGR).

