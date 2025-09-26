El equipo de gobierno de la UGR se une a las voces que reclaman a Israel que «cese el genocidio»

«Nos unimos a las voces y a los movimientos internacionales centrados en la defensa de los derechos humanos fundamentales y que, independiente de su ... ideología política, reclaman al Estado de Israel que cese el genocidio del pueblo palestino de la Franja de Gaza». Es el reclamo reflejado en el comunicado publicado este viernes, 26 de septiembre, por el equipo de gobierno de la Universidad de Granada (UGR).

Este jueves, 25 de septiembre, en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, el rector Pedro Mercado comunicó la decisión, enmarcan que del equipo de gobierno, de recurrir en casación, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 16 de septiembre de 2025 que anula el acuerdo adoptado el 17 de mayo de 2024 por el Consejo de Gobierno por el que se suspendían, «en el ámbito de la autonomía universitaria y de nuestros valores estatutarios, las colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes». El dirigente universitario había anunciado esta decisión esta semana, que ahora la institución ratifica con el respaldo de todo el equipo.

Este pronunciamiento público llega en un momento de máxima tensión a nivel internacional. La UGR, en el comunicado de este viernes, recuerda que, como ha hecho anteriormente en los comunicados de 9 de febrero de 2024 o de 8 de mayo de 2024, entre otros, manifiesta su «compromiso por la transmisión del fomento del diálogo, de la paz, del respeto a la diversidad cultural y de la cooperación entre los pueblos». Aluden a que en el discurso de apertura del curso académico, el rector reivindicaba el papel de la universidad como «espacio para la palabra […] espacio de pensamiento crítico, de diálogo sereno, de pluralidad y tolerancia, de defensa de los derechos humanos y de construcción de la paz».

En esta línea, valoran que el equipo de gobierno de la universidad granadina se suma al discurso realizado por el jefe del Estado español en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En referencia a que «no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio; ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas», clamaba, imploraba y exigía «que se detuviera ya la masacre». Asimismo, instaba a «que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones» y que se produzca «un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamás con tanta crueldad».

Hay que recordar que este inicio de curso 2025-2026 un grupo de universitarios ha impulsado una plataforma y un manifiesto en apoyo y solidaridad con el pueblo palestino donde denuncian públicamente lo que consideran «una atrocidad intolerable: el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando contra el pueblo palestino». Lo han firmado ya más de mil docentes, personal técnico de gestión, administración y servicios así como estudiantes. Entre esas rúbricas están las de todos los rectores anteriores: Pascual Rivas, Lorenzo Morillas, David Aguilar, Francisco González Lodeiro y Pilar Aranda.