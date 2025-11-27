Entregada en la Facultad de Ciencias la recaudación de la 'Carrera Universitaria San Alberto Magno'

La Facultad de Ciencias ha acogido este jueves celebrado el acto de entrega de la recaudación de la «Carrera Universitaria San Alberto Magno», que este ... curso se ha celebrado, como es tradicional dentro de los actos del patrón de este centro.

El equipo decanal de la Facultad de Ciencias comenzó en el curso 2024-2025 a enlazar esta carrera a fines solidarios, siendo este año elegida «La Ola de los Valientes».

El IES Arjé de Chauchina (Granada) apuesta a través de su proyecto «La Ola de los Valientes» por un estilo educativo y de vida distinto: «Chavales que ayudan a otros Chavales» es su eslogan. Su objetivo prioritario es recaudar fondos para la mejora de la calidad de vida de los chicos y chicas ingresados o en tratamiento en las plantas de oncología pediátrica de los hospitales materno-infantiles de Andalucía. Aunque su labor también se extiende para cualquier persona que precise ayuda, independientemente del tipo de necesidad que tenga.

En la sociedad actual, más que nunca pensamos que es necesario reforzar valores como la solidaridad, la responsabilidad y el respeto. La Ola de los Valientes es un claro ejemplo de estos valores y, como dicen ellos, «En sitios pequeños, haciendo cosas pequeñas, con gente pequeña, se puede cambiar el mundo».

La carrera ha recaudado 790€ que han sido entregados a los coordinadores de este proyecto y «estamos seguros que lo emplearán en hacer grandes cosas», señalan desde el Decanato.