Grupo de mujeres embarazadas participantes en el proyecto GESTAFIT.

El ejercicio durante el embarazo podría tener beneficios para la placenta que varían según el sexo del bebé

Una investigación internacional liderada por la Universidad de Granada revela que el ejercicio físico modula proteínas clave en la placenta y reduce marcadores inflamatorios, con efectos distintos en fetos femeninos y masculinos

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:49

Un equipo de investigación de la Universidad de Granada y la Universidad de Graz (Austria) ha demostrado que realizar ejercicio físico combinado (aeróbico y de ... fuerza) durante la gestación induce cambios moleculares en la placenta, que podrían mejorar potencialmente su función, reduciendo la inflamación, con respuestas específicas según el sexo del feto. El estudio, publicado en la revista Journal of Sport and Health Science, incluyó a 76 mujeres embarazadas y abre nuevas vías para personalizar el cuidado prenatal mediante programas de ejercicio físico seguros y supervisados.

