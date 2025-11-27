Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carteles pegados en la pared de un edificio en la calle Duquesa de Granada. Pepe Marín

El otro edificio de la UGR que espera ser rehabilitado hace más de una década

La Universidad granadina requiere millones de euros para recuperar la antigua comisaría de calle Duquesa y mantener abiertos otros como el Hospital Real o la Facultad de Derecho

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:33

La colocación de la primera piedra en una obra para recuperar una pequeña parcela de la Azucarera de San Isidro, abre de nuevo el libro ( ... figurativo) de donde están anotadas las rehabilitaciones para las que necesita dinero la Universidad de Granada (UGR). Están las infraestructuras que están en uso y las que llevan cerradas hace años. En este último caso destaca la antigua comisaría de la calle Duquesa junto al recinto industrial de la remolacha el siglo pasado, que está llamado a convertirse en el campus UGR sostenible.

