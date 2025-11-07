Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los diez premios nacionales de la Universidad de Granada, estudiantes brillantes en el territorio nacional

La Universidad granadina logra cuatro primeros, universitarios que estudiaron Literatura Comparadas, Óptica, Sociología y Farmacia

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:29

Comenta

Son los universitarios con el mejor expediente académico de España. En la Universidad de Granada (UGR) diez de sus estudiantes (egresados hace unos años) han ... logrado el reconocimiento con el primer, segundo o tercer premio. La Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades resolvió, publicado en octubre, la convocatoria de 2024 en la que convocó los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hubieran concluido los estudios en el curso académico 2018-2019.

