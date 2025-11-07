Los diez premios nacionales de la Universidad de Granada, estudiantes brillantes en el territorio nacional

Son los universitarios con el mejor expediente académico de España. En la Universidad de Granada (UGR) diez de sus estudiantes (egresados hace unos años) han ... logrado el reconocimiento con el primer, segundo o tercer premio. La Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades resolvió, publicado en octubre, la convocatoria de 2024 en la que convocó los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria destinados a quienes hubieran concluido los estudios en el curso académico 2018-2019.

En la institución universitaria granadina ha habido, cuatro primeros premios, dos segundos y cuatro terceros. Los que han logrado ser los primeros, los mejores a nivel nacional, han estudiado en la UGR el grado en Literaturas Comparadas con una media de 9,839 sobre diez. El grado en Farmacia, con un 9,748; el título en Óptica Y Optometría con un 9,379; y Sociología con un 9,497.

Los segundos premios estudiaron Derecho, con un 9,851 y Relaciones Laborales y Recursos Humanos con un 9,150. Los terceros premios cursaron, Administración y Dirección de Empresas (9,776); Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (9,495); Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (9,384); y Literaturas Comparadas (9,760).

El Ministerio ha resuelto la concesión de 57 premios con una dotación económica de 3.300 euros, 57 con una dotación económica de 2.650 euros, y 56 con una dotación económica de 2.200 euros cada uno de ellos. También «no conceder premio a las solicitudes presentadas que se encuentran relacionadas en el Anexo II». Que en ese listado también hay varios universitarios de la UGR, al final sin premio. El importe total de los premios concedidos asciende cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta (462.350 euros).