Diez estudiantes de la UGR logran Premios Nacionales Fin de Carrera

La última entrega de los Premios Nacionales Fin de Carrera, otorgados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha reconocido a diez estudiantes de ... la UGR por su excelencia académica. Cuatro de ellos han obtenido el primer premio, lo que significa que han sido los número uno de España en sus respectivos estudios.

El primer premio lo han logrado María Domínguez del Castillo, que estudió el Grado en Literaturas Comparadas de la UGR; Cristina González López, del Grado en Farmacia; Ana Belén López Baldomero, del Grado en Óptica y Optometría; y Francisco de Asís Castillo Eslava, del Grado en Sociología. Por lo tanto, han conseguido el máximo reconocimiento dos estudiantes de ciencias de la salud, una de artes y humanidades y un estudiante de ciencias sociales y jurídicas.

Por otro lado, dos representantes de la UGR han conseguido ganar sendos segundos premios. Daniel Peres Díaz, que estudió el Grado en Derecho; y Miriam Dolores Martín Prieto, del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

En los terceros premios, cuatro estudiantes de la UGR han conseguido el reconocimiento. Miguel Olea Romacho, del Grado en Literaturas Comparadas; Sara Candelaria García Alarcón, de Administración y Dirección de Empresas; Marta Cano Adamuz, de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; y Alejandro Ramírez Arroyo, quien estudió el Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.

El objetivo de estos galardones que entrega el Gobierno de España es reconocer a los estudiantes que han finalizado con mayor brillantez sus estudios universitarios con un premio de carácter oficial que, al mismo tiempo, supone una asignación económica.