Desarrollan una fórmula universal para predecir el impacto de la temperatura en los seres vivos

Una investigación internacional en la que participa la Universidad de Granada ha unificado más de 30.000 medidas de rendimiento térmico en unas 2.700 especies

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:42

Un equipo internacional de investigadores con participación de la UGR ha conseguido desarrollar un modelo matemático que predice con una precisión sin precedentes la manera ... en que la temperatura afecta a todos los niveles de la vida, desde enzimas hasta ecosistemas completos. El estudio, que acaba de ser publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revela que existe una curva universal que describe este comportamiento en prácticamente todos los organismos vivos, un hallazgo que revolucionará la comprensión del impacto del calentamiento global del planeta en la naturaleza.

