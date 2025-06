«No he dado volteretas porque estábamos en clase»

Anais, una luchadora con el sueño de ser profesora

La Facultad de Ciencias cuenta con dos sedes. Una es la de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). En una de esas aulas de la sede 13 había matriculados 197 alumnos. Una era Anais, que salía muy contenta casi a la una de la tarde de los dos exámenes que había hecho. «Ya he terminado», le decía a su madre, que se llama María del Carmen. Su madre contaba que Anais nació con solo seis meses. No lo ha tenido fácil en su vida, pero su progenitora no escatimaba en palabras para decir lo luchadora que ha sido su hija. Tiene movilidad reducida. «Aquí está –dirigiéndose al aula donde se examinaba– para entrar a la Universidad. Para estudiar para ser profesora».