Un autobús urbano, en las inmediaciones del campus de Cartuja. Ideal

El credibús con descuento para estudiantes de la UGR funcionará hasta final de año

La UGR anuncia que en los próximos días informará junto al Ayuntamiento de las  nuevas medidas en movilidad en transporte público

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:04

Miles de universitarios se desplazan todos los días a sus facultades y escuelas de la Universidad en transporte público. A finales de junio la institución ... universitaria granadina anunció que suprimía el credibús, que permite una rebaja en el precio del autobús urbano. Este comienzo del curso 2025-2026, Juan Luis Benítez, vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria, ha explicado que el credibús, en la Tarjeta Universitario Inteligente (TUI), «sigue disponible para todo el estudiantado todo lo que queda de año». Precisamente, estos días está en marcha, en este comienzo del año académico, la campaña de emisión de esta tarjeta que sirve para diferentes servicios universitarios.

