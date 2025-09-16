El credibús con descuento para estudiantes de la UGR funcionará hasta final de año

Miles de universitarios se desplazan todos los días a sus facultades y escuelas de la Universidad en transporte público. A finales de junio la institución ... universitaria granadina anunció que suprimía el credibús, que permite una rebaja en el precio del autobús urbano. Este comienzo del curso 2025-2026, Juan Luis Benítez, vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria, ha explicado que el credibús, en la Tarjeta Universitario Inteligente (TUI), «sigue disponible para todo el estudiantado todo lo que queda de año». Precisamente, estos días está en marcha, en este comienzo del año académico, la campaña de emisión de esta tarjeta que sirve para diferentes servicios universitarios.

Benítez dijo este lunes, en un audio distribuido por la UGR, que a finales de esta semana informarán de las nuevas acciones para fomentar la movilidad «en cuanto se firmen los protocolos de colaboración con el Consorcio Metropolitano de Transporte». Nuevas medidas que tendrán que cubrir las 'bondades' del credibús.

Hay que recordar que el credibús –por el que tanto luchó la comunidad estudiantil hace años, no la actual– era posible gracias al acuerdo de la UGR con el Ayuntamiento para que los estudiantes no residentes puedan beneficiarse de un descuento en el transporte público similar al que disfrutan los granadinos menores de 25 años. La institución universitaria pagaba 625.000 euros para asumir los 26 céntimos que se ahorra en cada viaje el universitario.

El vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria justificó en junio esta supresión en que «lo que no puede ser es que no hubiese criterios» y no se tuvieran «en consideración requisitos académicos ni de renta» a la hora de disfrutar de estos descuentos los estudiantes. Para serbeneficiarios debían estar matriculados en la UGR, en estudios oficiales, durante el curso académico, tener menos de 25 años y residencia familiar fuera de la capital. Añadiendo, que trabajan en la «optimización del dinero público».

Son miles los estudiantes que se beneficiaban de estos descuentos porque más de la mitad de los de grado, por ejemplo, son de fuera de Granada. En junio justificó que «como vía alternativa al credibús universitario», desde el vicerrectorado de Estudiantes estaban trabajando en varias líneas. Una de ellas, en cooperación con el Consorcio Metropolitano de Transportes, apostando por «la creación de un título único de transportes de aplicación a los urbanos e interurbanos, con validez todo el año, de uso en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza y con los precios bonificados al máximo posible».

Por otra parte, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital señaló que estaban ideando «el diseño de una campaña para facilitar el uso de transporte público entre el estudiantado, así como medidas para fomentar y facilitar el empadronamiento de este en la ciudad de Granada, según informó la institución». En el punto del empadronamiento insistió el vicerrector. Si se empadronan podrán obtener el bono joven y tener ese descuento que decae para los de fuera y mantienen los granadinos. Habría que saber cómo afecta en la beca de alojamiento del Ministerio.

Si se cumplen los plazos esta semana concretarán esas nuevas medidas. Lo universitarios ya han vuelto a sus clases y a utilizar el transporte público para ir a los campus.